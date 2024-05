Pallanuoto, ultimo treno per il Penta

Passa l’ultimo treno salvezza, per il Penta Modena, che oggi alle 16 alla Piscina Dogali riceve il Blu Gallery S.Severino, nell’ambito della quart’ultima giornata del torneo di serie C: dopo un inizio discreto, la situazione di classifica in casa Penta è precipitata, ed ora la squadra di Luca Selmi è chiamata ad una vittoria contro la formazione marchigiana, se vuole provare a sperare ancora di colmare l’attuale distacco di quattro punti.

Non sarà facile, per l’assenza dello squalificato Testini, ma nel clan modenese si è consci del fatto che una sconfitta significherebbe retrocessione in Promozione, dove è sicura di andare l’Onda Blu Formigine, che ha anticipato il proprio impegno contro la Reggiana a ieri sera: scelta discutibile quella della società granata, considerato che sempre ieri sera si giocava Reggiana-Parma di serie B di calcio, con traffico e città bloccata, e la comitiva formiginese costretta a passare per Scandiano per arrivare alla piscina Melato. In acqua solo martedì sera la Coopernuoto Carpi, che riceverà alla Campedelli la Persicetana in un derby vero.

m.c.