Pallavolo Padova: Giovani Talenti in Semifinale per il Quinto Posto

Sarà un’avversaria ostica, che giocherà senza alcuna pressione addosso e con la spensieratezza della formazione che schiera tanti giovani debuttanti a questo livello ma che, come spesso capita a Padova, si stanno dimostrando all’altezza del compito e hanno già dato filo da torcere a tutti. Nel frattempo la Sonepar si é già ritrovata per brindare alla stagione che sta per concludersi, al più tardi sabato 10 maggio.

"Sicuramente parlerei di un obiettivo raggiunto: ci eravamo posti la salvezza come traguardo e l’abbiamo centrato – ha dichiarato il presidente di Pallavolo Padova Giancarlo Bettio – ma non solo: abbiamo fatto anche meglio rispetto alla scorsa stagione. Con questa semifinale per il quinto posto, a mio avviso, siamo andati oltre le aspettative. La nostra forza è la società stessa: il gruppo, lo staff, la cura per ogni dettaglio e, soprattutto, l’unione. Riusciamo a fare tanto con poco, perché poniamo grande attenzione a tutto. Ci prendiamo cura dell’atleta anche a livello personale. È questo, secondo me, il nostro vero punto di forza. Il pubblico bianconero ci ha sempre sostenuto, se dovessi descriverlo con un aggettivo direi affettuoso: è un pubblico affezionato, che non ci abbandona mai. Si diverte, soffre con noi, ci sostiene e ha capito chi siamo e qual è il lavoro che stiamo portando avanti".

Su questo scorcio di stagione di é concentrato anche il tecnico che guida la Sonepar dalla panchina, entusiasta dopo il 3-0 rifilato a Verona. "Sono molto contento e molto orgoglioso di questi ragazzi - ha chiosato invece coach Jacopo Cuttini dopo il netto successo su Verona e la semifinale raggiunta - perché avevamo, io per primo, la curiosità di vedere in campo ragazzi che si sono allenati tutto l’anno. Vederli vincere così bene contro Verona ci ripaga del lavoro fatto tutto l’anno perché siamo riusciti a farli esprimere a questo livello".

Il riferimento é soprattutto a Orioli, Stefani, Truocchio, ma anche ad Alberto Polo, rientrato dopo la squalifica per doping. La dimostrazione che il lavoro paziente di scoperta e di crescita dei giovani orchestrato dal general manager Santuz e da tutta la società veneta continua a portare frutti.

Alessandro Trebbi