Palloncini bianchi per Leonardo L’addio sul campo della Folgore

C’erano i compagni di scuola e della squadra di calcio della S.C. Folgore dove giocava ieri per l’ultimo saluto al piccolo Leonardo Lugli, deceduto a soli 7 anni per una grave malattia. Il Duomo non è riuscito a contenere i tantissimi presenti, che hanno assistito alla Messa sul sagrato della chiesa. Molti i momenti di commozione visibili sui volti delle persone intervenute che si sono volute stringere intorno ai familiari del piccolo Leonardo. Quando la bara bianca è uscita dalla chiesa, i compagni di scuola hanno lanciato tanti palloncini bianchi. Poi, il feretro è stato scortato dai motociclisti, amici del nonno del piccolo, fino al campo della Folgore. Qui, gli amici hanno liberato nel cielo palloncini blu e gialli, colori della squadra, poi un lungo applauso. Per ricordarlo, la società e i genitori dei piccoli calciatori stanno pensando a un’iniziativa.