Palmieri, dal settore giovanile diventa il direttore sportivo

Porte mai così girevoli, in casa neroverde. Venerdi l’addio a Giovanni Rossi, lunedì, al rientro da Roma, quello a Davide Ballardini. Ieri, invece, i rumors – qualcosa di più, in realtà – sull’approdo di Fabio Grosso sulla panchina neroverde e anche l’ufficialità della ‘promozione’, nel ruolo di direttore sportivo, di Francesco Palmieri, attuale responsabile di un settore giovanile che negli anni ha raccolto importanti successi, non ultime le vittorie al torneo di Viareggio. Il neo direttore sportivo neroverde verrà presentato oggi presso la sala stampa del Mapei Football Center, alla vigilia di quello che sarà il suo passo d’addio – la finale scudetto che vede impegnata, domani, la Primavera contro la Roma – nei confronti di un vivaio cui ha garantito, dal 2015, due playoff Primavera, un titolo Beretti e tre ‘Viareggio’, oltre che la crescita esponenziale di talenti – Giacomo Raspadori, tanto per fare un esempio, ma anche Scamacca e Frattesi, spesso convocati in nazionale, sono passati dal settore giovanile neroverde – che stanno facendo carriere importanti.