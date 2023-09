Palpeggiata sul Percorso Sole. Subito arrestato l’aggressore

Stava passeggiando con il cane, nei pressi del percorso Sole che costeggia il Panaro, a Spilamberto. In quel momento non c’erano altri cittadini, pare, nella zona o comunque nelle immediate vicinanze. All’improvviso, però, la donna è stata raggiunta e aggredita sessualmente da uno sconosciuto. In base a quanto trapelato l’uomo, di origini straniere, le avrebbe messo le mani addosso palpeggiandola per poi allontanarsi subito mentre la donna chiedeva aiuto. Il gravissimo episodio è accaduto ieri pomeriggio sul Percorso Sole. Fortunatamente i carabinieri di Spilamberto, intervenuti subito sul posto con i colleghi del nucleo operativo sono riusciti a rintracciare l’autore della violenza, dopo aver attraversato un corso d’acqua e ad arrestarlo. Pare sia stata la stessa vittima a chiamare, sotto choc, i carabinieri per denunciare quanto accaduto. I militari sono intervenuti in pochi minuti e hanno appunto rintracciato lo straniero, dopo aver raccolto la testimonianza e la descrizione fornita dalla vittima. Il presunto autore è stato ammanettato e condotto in caserma. Pare che l’arresto sia per il reato di violenza sessuale ma gli inquirenti sull’episodio mantengono il più stretto riserbo: non è stato quindi possibile ricostruire l’esatta dinamica dei fatti né escludere, al momento attuale, se l’aggressore avesse anche intenzione di rapinare la donna anche se si sarebbe trattato – in base alle prime indiscrezioni – di un’aggressione a sfondo sessuale. Non è la prima volta che una donna viene aggredita in uno dei percorsi natura del nostro territorio. Ad agosto del 2021 un tunisino di 26 anni aveva tentato di stuprare una ragazza, buttandola a terra in pieno giorno mentre faceva jogging lungo il Percorso Sole di Vignola, nei pressi del Centro Nuoto. Lo straniero lo scorso anno è stato condannato con rito abbreviato a due anni e nove mesi di carcere. Valentina Reggiani