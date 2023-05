Palpeggiò due amiche Finisce a processo

Avrebbe avvicinato due ragazzine minorenni mentre le stesse erano intente ad acquistare le sigarette in un distributore automatico. Secondo le accuse l’uomo – approfittando della zona in quel momento isolata – avrebbe poi aggredito sessualmente le due adolescenti, palpeggiandole. Ieri nei confronti dell’imputato, un moldavo 38enne è stato incardinato il processo con rito abbreviato, condizionato all’audizione di due testimoni della difesa. L’udienza è stata fissata per il prossimo 22 settembre, quando saranno appunto ascoltati i testi. L’episodio risale alla sera del 2 giugno dello scorso anno e sarebbe avvenuto in viale Monte Kosica intorno alle 20.40 di sera. In quell’occasione – secondo la denuncia presentata dalle presunte vittime – lo straniero si sarebbe avvicinato alle due ragazzine e le avrebbe palpeggiate entrambe. L’uomo sarebbe fuggito a seguito delle grida delle minori. Individuato dalle forze dell’ordine, il 38enne è stato denunciato per il reato di violenza sessuale. A settembre lo straniero sarà con tutta probabilità processato con rito abbreviato