Palpeggiò due minori. Moldavo condannato

Stavano passeggiando l’una accanto all’altra vicino alla Manifattura Tabacchi. La scuola era da poco finita e le due amiche, 13 e 16 anni, avevano deciso di fare insieme un giro in centro per poi tornare verso casa, intorno alle 19. All’improvviso, però, si sono trovate davanti uno straniero che dopo pesanti apprezzamenti, aveva allungato le mani palpeggiando entrambe nelle parti intime. L’uomo era stato arrestato poco dopo dalla polizia e ieri mattina è stato condannato a due anni per violenza sessuale. Parliamo di un moldavo di 38 anni, con precedenti specifici sempre per lo stesso reato. Le bambine, attraverso i propri genitori, rappresentati dall’avvocato Michela Anna Guerra, si sono costituite parti civili al processo. L’episodio è accaduto a giugno dello scorso anno, nei pressi della Manifattura Tabacchi, appunto. Le ragazzine stavano passeggiando serenamente sul marciapiede quando, giunte nei pressi di un distributore di sigarette, erano incappate nel molestatore. Il 38enne, infatti, era da poco uscito da un bar dove si trovava insieme ad altri stranieri.

v.r.