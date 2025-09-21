Paltrinieri apre il ’Dominate the water’: "Prima gli Europei, poi torno a Carpi"

"Dominate the water", più che il nome della manifestazione da lui stesso ideata, è una filosofia sportiva vera e propria, esportata nelle acque di tutto il mondo. Gregorio Paltrinieri le ha dominate, eccome. Anche per scopi ben più nobili come quelli legati alla sostenibilità e la valorizzazione dei nostri mari e dell’inclusività, considerata la partecipazione degli atleti paralimpici alla terza ed ultima tappa di Cattolica. Il campione carpigiano ha aperto le danze percorrendo uno dei tre km previsti per gli oltre 150 atleti in gara: "Mi sono divertito, ho nuotato insieme ai partecipanti ed è stato bello, c’era un’acqua pazzesca – ha commentato super Greg –. Il Dominate the water vuol portare lo sport all’aperto, perché fa bene a tutti e ci fa trascorrere tempo insieme. Lo portiamo in posti incredibili i quali vanno valorizzati sempre più per il nostro turismo sportivo. Inoltre, non vogliamo dimenticare i temi della sostenibilità e dell’inclusività, in acqua ho visto bambini di 10-12 anni e anche persone di 80 anni, oppure con disabilità. Tutti possiamo nuotare in mare, in maniera sicura".

Per Greg si apre ora l’anno che porta agli Europei di Parigi, con una promessa speciale: "A Carpi mi sono promesso di tornarci più spesso – ha sorriso – un salto nella mia città lo farò. Quest’anno è un po’ il più libero dei quattro olimpici, ci saranno gli Europei ma non avrò Mondiali o Olimpiadi, avrò più tempo".

Alessandro Troncone