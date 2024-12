"Palude maleodorante all’interno del centro sportivo"

"Verificate le condizioni di salubrità all’interno del polo sportivo di San Cesario, perché si è formata una sorta di palude maleodorante". A richiederlo, con tanto di esposto formale al Comune di San Cesario sul Panaro, al nucleo dei carabinieri Nas di Parma, ad Arpae (agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) e al Servizio di igiene pubblica di Ausl Modena sono i consiglieri comunali di opposizione del gruppo di minoranza "Centrodestra per la Rinascita" Mirco Zanoli e Lodovica Boni. Nello specifico, nell’esposto depositato ieri Zanoli e Boni rilevano tra l’altro: "Premesso che in via Ghiarelle 324 a San Cesario sul Panaro, ricavato in una ex cava di ghiaia, è presente un polo sportivo di proprietà comunale; considerato che recentemente diversi cittadini ci hanno segnalato come al suo interno si sia creata un sorta di palude di ampie proporzioni, dove l’acqua piovana non venendo riassorbita dal terreno pare ristagni per molto tempo, diventando poi a loro dire "nera" e maleodorante; sottolineato che in data odierna (ieri, ndr) abbiamo provveduto ad effettuare un sopralluogo e pare che quanto riferitoci corrisponda al vero; tenuto conto che a nostro avviso, trattandosi di un polo sportivo peraltro frequentato quotidianamente da decine se non centinaia di atleti, tra cui tanti minorenni, tale situazione potrebbe rappresentare un rischio per la salute pubblica…appellandoci al principio di precauzione, siamo a richiedere che vengano avviate tutte le necessarie verifiche in merito quanto sopra esposto". In altri termini, Zanoli e Boni chiedono appunto anche pubblicamente che le istituzioni preposte intervengano nei pressi del polo sportivo per verificare la situazione, ai fini della verifica della salubrità di un’area sempre molto frequentata specialmente da chi pratica attività sportiva.

m.ped.