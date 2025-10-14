Palumbo e Di Mariano, destini incrociati

Destini incrociati. La storia del calcio ne è piena, soprattutto se si parla di intrecci di mercato, momenti iconici, affari sfumati o difficilmente pensabili, tanto da risultare sorprendenti una volta conclusi. A ripensare a quanto accaduto in un caldissimo luglio nel quale il Modena ripartiva da Sottil e il Palermo dal vincente Inzaghi, beh, c’era da aspettarselo che questo strano destino non si sarebbe fermato certo lì. Canarini e rosanero stanno apprezzando Di Mariano e Palumbo, la miglior trattativa possibile affinché il centrocampista napoletano potesse ambire a realizzare i suoi sogni e il figlio di Palermo potesse ricominciare a vivere da protagonista seppur lontano da casa sua. E che la sfida di domenica valga il momentaneo primato avvalora ancor di più le intenzioni estive di entrambe, mettendo sullo stesso piano due progetti sportivi diversi per potenza economica ma molto simili per prospettive future. Sorrideranno (e ci mancherebbe altro) non appena varcheranno i cancelli del "Barbera" e incontreranno vecchi amici e compagni. Occhi lucidi e un bacio alla "Santuzza", Santa Rosalia.

Va immaginato così il ritorno di Di Mariano, costretto a staccare ancora il cordone ombelicale per un matrimonio andato non esattamente secondo i piani. Cresciuto al Ribolla, il campo dello zio materno Totò Schillaci, avrebbe dato tutto per raggiungere la A coi colori della sua città e ci ha provato fino a che il divorzio non è stato quasi necessario. Storia più o meno analoga quella di Antonio Palumbo, estremamente legato alle sue radici campane e giocatore verace il cui talento è stato coltivato e temprato dalle esperienze vissute prima da giovane e poi da apprezzato uomo cardine della B. Quella stessa B che probabilmente non merita più, perché a 29 anni è tempo del grande salto e Palermo può essere la piazza ideale per uno come lui. Si sono idealmente dati il "cinque", come fosse una sostituzione. Dentro uno, fuori l’altro. L’arrivo di Di Mariano sembrava proprio una sorta di avvicendamento, di rimpiazzo. Ma ci sono momenti nei quali il carattere deve andare oltre ciò che prova il cuore e in maniera progressiva Modena sta riuscendo ad adottare quel figlio di Palermo pronto a vivere una domenica diversa dalle altre, speciale più di altre. E non potrà essere diversamente per Palumbo che a Modena è diventato il giocatore totale capace di vincere determinate partite anche da solo. Destini incrociati, storie da riscrivere.

Alessandro Troncone