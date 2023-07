Pamela Villoresi e Marco Scolastra, 'La musica dell'anima' al Palazzo dei Pio

La musica dell’anima’ è lo spettacolo in programma domani alle 21.30, nel Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio, per la rassegna ‘Carpi in Classica’: protagonista un grande nome del teatro italiano, Pamela Villoresi, voce recitante per darci un ‘ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca’, su testo di Maria Letizia Compatangelo; in scena anche il pianista Marco Scolastra a eseguire dal vivo le musiche, tra gli altri, di Prokofiev, Boito, Gershwin e Cage, per una quindicina di brani complessivamente. Spiega il maestro Scolastra che i brani pianistici scelti per questo spettacolo sono quelli da lei amati e amati "dai grandi personaggi che ha frequentato: come Ludwig van Beethoven, la cui maschera in gesso l’attrice portava con sé nelle sue tournée".