Panaria ’riveste’ la metropolitana di Parigi

In attesa delle performance azzurre alle Olimpiadi di Parigi del 2024 la ceramica italiana ha già raggiunto un importante traguardo: Panariagroup parteciperà al Grand Paris Express, il maxi-progetto per la costruzione di quattro nuove linee della metropolitana. Si tratta del più vasto cantiere d’Europa che consentirà entro il 2030 l’interconnessione di 68 nuove stazioni e l’integrazione di 200 chilometri di nuovi binari.

Société du Grand Paris, la società costituita per gestire il progetto pubblico, ha lanciato una gara d’appalto pubblica al termine della quale Lea Ceramiche di Panariagroup (che ha partecipato assieme a una cordata composta da Mapei, Cs Group e Pedrazzini) si è aggiudicata il 50% della fornitura delle superfici ceramiche necessarie, vale a dire più di 110mila metri quadrati di prodotto che serviranno per la pavimentazione e il rivestimento di 28 stazioni. "Per la loro realizzazione – spiegano dal gruppo – era necessario disporre di un materiale industriale ad altissima resistenza e prestazioni tecniche". Inoltre, "la condizione imprescindibile per la scelta dei partner era che il sistema di materiali proposti ottenessero la certificazione Atex (Appreciation technique d’experimentation)".

Una volta ottenuta la commessa da maggio scorso Lea Ceramiche ha inviato le lastre per la stazione dell’aeroporto di Orly rivestendo oltre 7mila metri quadri di fondo di quella che sarà una delle più importanti stazioni e dove passeranno le linee 14 (apertura prevista nel 2024) e 18 (apertura prevista nel 2027) della metropolitana della capitale francese.

"Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto di trasformazione di una delle più importanti capitali europee – commenta soddisfatto il presidente di Panariagroup Emilio Mussini - Lea Ceramiche è uno dei nostri brand di riferimento, riconosciuto come fiore all’occhiello del Made in Italy nell’architettura e nell’interior design".

Con Lea Ceramiche, in Francia, il gruppo ceramico ha tra l’altro già collaborato con i designer Norguet e Nigro, e partecipato ad importanti forniture pubbliche e private, tra cui i rivestimenti per la fermata della Métro di Parigi a Porte de Versailles, Mc Donald’s, Okko, e Société Générale. "Proprio a Parigi – prosegue Mussini – Lea Ceramiche per tre anni ha avuto un temporary showroom dove i professionisti del settore sono entrati in in contatto con il brand, in linea con la volontà di Panariagroup di consolidare e sviluppare la propria presenza in Francia".

Nel dettaglio, Il Progetto Grand Paris Express è oggi la più grande opera infrastrutturale d’Europa. Si tratta di 4 nuove linee ferroviarie e prevede anche l’estensione di linee metropolitane esistenti, nonché un miglioramento generale del sistema di trasporto pubblico della regione Ile-de-France. Su un totale di 200 chilometri di binari, il 90% sarà sotterraneo e munito di treni completamente automatizzati che trasporteranno oltre 2 milioni di passeggeri al giorno, connettendo il centro di Parigi alle periferie oggi più isolate.

Il cantiere, aperto nel 2020, sarà attivo fino al 2030 e fa parte integrante del progetto che ha permesso a Parigi di aggiudicarsi i giochi olimpici del 2024. Il progetto si è aggiudicato ad inizio anno il 14° Veronica Rudge Green Prize in Urban Design, il più importante premio biennale assegnato dall’Università di Harvard.

Gianpaolo Annese