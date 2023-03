Panariagroup conquista Milano "Commesse per metro e Uptown"

Cotto d’Este e Bluestyle, brand di Panariagroup, protagonisti della Milano che cambia con le loro superfici ceramiche di design. In attesa delle Olimpiadi 2026, avanzano infatti i lavori della nuova linea metropolitana M4 e lo sviluppo di nuovi progetti residenziali di pregio, che hanno nella holding presieduta da Emilio Mussini un interlocutore privilegiato. Cotto d’Este fornirà infatti oltre 47mila metri quadrati di materiali per la M4 e, insieme a Bluestyle, il rivestimento di oltre 370 appartamenti nell’ambito dell’avveniristico progetto Uptown Milano. Con queste due nuove importanti commesse, Panariagroup conferma la sua leadership sulle grandi opere pubbliche e residenziali di pregio, ritagliandosi ulteriori spazi su un mercato in fortissima espansione come quello della metropoli meneghina grazie ad una visione che ne allinea la filosofia di impresa alle nuove esigenze del mercato e all’evoluzione in corso nel settore edile, che tende sempre più ad uno sviluppo responsabile e sostenibile di edifici e infrastrutture. "L’Italia e Milano in particolare stanno ripartendo con un grande fermento dopo la pandemia, e costituiscono ad oggi un mercato strategico con un forte potenziale di crescita per il nostro Gruppo", il commento di Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup, che si dice orgoglioso di poter prendere parte a questa fase di grande trasformazione di Milano. "Le commesse per la linea M4 e per progetti pluripremiati come Uptown ci accreditano ancora di più come autorevoli player di riferimento".