Panathlon club. Borse di studio al liceo Tassoni

Elena Cuoghi, Emma Fontana e Roberta Sasso sono le tre studentesse che hanno ricevuto altrettante borse di studio da parte del Panathlon Club Modena, riconoscimenti destinati, per il secondo anno consecutivo, a giovani in grado di completare con merito l’intero ciclo di studi del Liceo Scientifico – Indirizzo Sportivo – Alessandro Tassoni di Modena. Le tre ragazze, nel corso di una breve cerimonia, sono state premiate da Maria Carafoli (nella foto con Bortolamasi), presidente del Panathlon Club Modena, dalla dirigente scolastica Stefania Ricciardi e dall’assessore allo Sport del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi. Si conferma dunque il sostegno da parte del club modenese ai professionisti dello sport di domani, al termine di un percorso didattico di assoluto valore, riguardo al quale è stata sottolineata la capacità delle tre premiate di organizzare le proprie giornate non solo in funzione degli impegni scolastici, ma anche di quelli sportivi (per Cuoghi e Fontana la pallavolo, per Sasso il pattinaggio artistico a rotelle, di cui è campionessa del mondo in carica).

"Lo sport per i giovani – commenta la presidente Maria Carafoli – è uno straordinario strumento di crescita, dall’innegabile valore educativo e sociale, da parte nostra continueremo a sostenerlo concretamente".