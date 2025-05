Panathlon Club Modena. All’ex Aem serata dedicata al leggendario Bubi Dennerlein

Si è svolta al Laboratorio aperto di Modena, all’Ex Centrale Aem, la proiezione organizzata dal Panathlon Club Modena del documentario ’Bubi Dennerlein: leggenda di sport, maestro di vita’. Scritta e diretta da Francesco Zarzana, l’opera racconta la figura di Costantino ’Bubi’ Dennerlein, scomparso nel 2022, napoletano di padre tedesco e madre romena, che dopo essere stato un grande nuotatore e pallanotista, è diventato il più importante tecnico del nuoto italiano, tanto da esserne considerato da molti addirittura il padre, allenatore tra gli altri di Novella Caligaris, che lo ricorda nel documentario insieme ad altre testimonianze di personaggi di spicco dello sport e della cultura del nostro Paese, tra cui il Presidente del Coni Giovanni Malagò, Massimiliano Rosolino, Marcello Guarducci, Daniele Masala, Giampiero Mughini.

La proiezione modenese, la seconda assoluta dopo l’anteprima lo scorso marzo a Roma, ha visto la presenza, oltre che dei soci Panathlon, di diversi ospiti, tra cui il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli, rappresentanti del mondo del volley come Antonio Panini e Eugenio Gollini, il responsabile Direzione Territoriale Emilia Ovest di Bper Banca Cristian Berselli, oltre a una rappresentanza dei nuotatori del gruppo sportivo dell’Accademia Militare, presenti grazie alla disponibilità del generale Davide Scalabrin, ringraziato dalla presidente Maria Carafoli nel suo intervento di apertura. "Ringrazio di cuore Francesco Zarzana – ha proseguito Carafoli – per aver raccontato un’avventura umana e sportiva straordinaria, che diventa veicolo per la diffusione di valori etici e morali, oltre che sportivi. Mi auguro che tante persone possano vederlo, a partire dai giovani".