Panathlon sostiene la sanità. Fondi per uno strumento che aiuta la radioterapia

La splendida Sala dei Cardinali, nella sede della Fondazione Collegio San Carlo, ha ospitato la serata organizzata dal Panathlon Club Modena, ultimo appuntamento prima dell’estate, introdotto dalla presidente Maria Carafoli e dedicato al progetto per sostenere l’acquisto del nuovo sistema EVO Omnia per il Policlinico di Modena; consente i tatuaggi in radioterapia con una marcatura precisa, rapida ed indolore del punto da trattare. L’appuntamento è stato possibile grazie alla disponibilità di Vittorio Lugli ed Edith Barbieri, rispettivamente presidente e direttrice della Fondazione Collegio San Carlo, istituzione cittadina vicina al traguardo dei quattrocento anni.

L’obiettivo di questa nuova sottoscrizione è uno strumento capace di "rendere la prima fase della terapia più confortevole, in un’ottica di uguaglianza e qualità di accesso alle cure", come ha spiegato il professor Alessio Bruni, direttore di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, che ha poi ringraziato il personale medico, tecnico e infermieristico coinvolto, presente con diversi rappresentanti, a partire dalla dottoressa Carla Piani, coordinatrice dello stesso reparto.

Tra i partecipanti all’evento, espressione delle diverse anime della società modenese, Gian Carlo Muzzarelli, consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità della Regione Emilia-Romagna, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group, Cristian Berselli, responsabile Direzione Territoriale Emilia Ovest di BPER Banca, oltre a soci Panathlon come il presidente del Consorzio del Cimone Luciano Magnani, Antonio Panini ed Eugenio Gollini.