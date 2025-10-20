Panico a scuola: al Barozzi di Modena spruzzato (di nuovo) lo spray al peperoncino

La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Modena
CronacaPanico a scuola: al Barozzi di Modena spruzzato (di nuovo) lo spray al peperoncino
20 ott 2025
REDAZIONE MODENA
All’interno dell’Ites anche un’auto con il medico a bordo e diverse ambulanze: visitati 39 studenti che hanno accusato sintomi da intossicazione

Modena, 20 ottobre 2025 – Ancora un episodio di spray al peperoncino spruzzato al Barozzi, l’istituto superiore con sede in viale Monte Kosica.  Al secondo piano dell’istituto, a metà mattina è stata nebulizzata la bomboletta con la sostanza urticante.

Per precauzione, il personale scolastico ha fatto evacuare la scuola: sul posto sono arrivate a sirene spiegate un’automedica e diverse ambulanze. Sono stati controllati 39 studenti che avevano accusato sintomi da intossicazione ma nessuno di loro è stato portato al pronto soccorso. La polizia sta svolgendo accertamenti.

 Si tratta dell’ennesimo caso nella stessa scuola, ma è purtroppo un fenomeno che si allaga a macchia d’olio in tutta Italia. Solo pochi giorni fa un caso simile ad Ancona: qui alcuni studenti si sono calati dalla finestra per sfuggire all’aria irrespirabile e una ventina di ragazzi sono stati presi in cura dal 118, anche se solo un paio con sintomi specifici da intossicazione. Molti erano stati colti da crisi di ansia.

© Riproduzione riservata