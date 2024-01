Panini torna in campo: guiderà una lista civica

Si scalda il clima politico in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. Mentre nel centrosinistra la situazione sarà più chiara soltanto da domani, quando il direttivo del Pd deciderà se saranno organizzate o meno le primarie tra i candidati in lizza, ieri ha rotto gli indugi un nome molto noto a Spilamberto: Giuseppe Panini, 76 anni, già vicesindaco quando primo cittadino era Maurizio Zanasi e già assessore quando sindaco era Luca Gozzoli. "Ho deciso di candidarmi – spiega Panini – perché vedo che in paese, così come a Modena, si sta parlando di coalizioni prima che di programmi. Io, invece, propongo di pensare prima al programma e poi a eventuali coalizioni. Mi candiderò – prosegue l’ex vicesindaco ed ex assessore, nonché già anche consigliere di opposizione per una decina d’anni – per una lista di ispirazione civica, che probabilmente potrei chiamare come quella che avevo una quindicina di anni fa, Spilamberto Domani. Credo che la mia esperienza possa essere un valore aggiunto per la comunità locale". Quanto al programma, invocato appunto da Panini come la condizione essenziale per potere poi riflettere sulle coalizioni, l’ex vicesindaco aggiunge: "Innanzitutto proporrò di mettere mano alla manutenzione del paese. Poi, tra le priorità ci sarà l’apertura di una strada vera e propria che conduce alla zona artigianale delle Sipe Alte. Inoltre, vogliamo concludere finalmente i tanti cantieri aperti: oggi ce ne sono tanti non conclusi. Molto importante sarà anche la costituzione di una Pro Loco, per coinvolgere tutti i cittadini nell’organizzazione degli eventi".

Si accennava, sopra, anche ai candidati per la coalizione di centrosinistra (Pd e alleati). In questi giorni, dopo le candidature già note di Niccolò Morselli (attuale consigliere comunale capogruppo della lista Spilamberto con il centrosinistra), Salvatore Francioso (attuale vicesindaco) e Massimo Glielmi (assessore), si è aggiunta quella di Simona Sighinolfi, attualmente segretaria del sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli. A confermarlo il documento uscito dall’assemblea degli iscritti dell’altro ieri.

La disponibilità di Sighinolfi è condizionata ad essere candidata unitaria mentre gli altri sono disponibili alle primarie, "sperando su un’ampia convergenza". Domani, appunto, si saprà se per definire il candidato del centrosinistra a Spilamberto saranno organizzate le primarie. Marco Pederzoli