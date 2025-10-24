"Pannelli agrivoltaici impattanti. Va tutelato il territorio di Finale"

I progetti di pannelli agrivoltaici che si vorrebbero realizzare in territorio finalese stanno alimentando forte preoccupazione. "I progetti – calcola la segretaria del Pd di Finale e Massa Finalese Anna Baldini (nella foto) – riguarderebbero il 4% dell’intera superficie comunale. A sindaco e Regione chiediamo vigilanza e chiarezza rispetto all’impatto su attività agricole e paesaggio". A portare a conoscenza dell’idea, in qualche caso già in fase di valutazione delle proposte, di installare su terreni agricoli questi impianti è lo stesso Pd, allarmato per le conseguenze a colture e paesaggio. "Pur riconoscendo che norme europee e nazionali promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili e tali impianti possono rappresentare un’opportunità di reddito per gli agricoltori, non si può ignorare – avverte Baldini – il rischio di una trasformazione irreversibile dell’ambiente rurale locale". Per realizzare tali grandi distese di pannelli fotovoltaici aerei, che in linea teorica consentono le coltivazioni nelle superfici sottostanti, sono necessarie varie opere (viabilità interna, recinzioni, palificazioni, scavi per fondazioni e cavidotti, cabine elettriche) che comportano – viene fatto presente – un’occupazione strutturale. La concentrazione nel territorio di Finale Emilia di ampie aree di moduli fotovoltaici e di grandi batterie di accumulo comporta, fa presente il Pd – un impatto paesaggistico e ambientale. "È lecito domandarsi – continua Baldini – se, in tali condizioni, sia davvero garantita la continuità dell’attività agricola. Appare dubbio che, con strutture permanenti di questo tipo, il terreno possa essere coltivato in modo effettivo e sostenibile. Manca inoltre la certezza che tra decenni gli impianti vengano rimossi e le aree restituite alla piena produttività. Che garanzie e controlli ci sono". La conclusione del Pd è che il Comune debba "esercitare ogni funzione di pianificazione e controllo per tutelare il suolo agricolo, la sicurezza idraulica e il paesaggio", mentre la Regione "dovrebbe assicurare un’equa distribuzione territoriale degli impianti, evitando concentrazioni eccessive e garantendo che lo sviluppo di energie rinnovabili avvenga nel rispetto dell’identità rurale di Finale Emilia".

Alberto Greco