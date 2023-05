Pannelli illustrati tra gli alberi I parchi diventano "educanti"

Grazie al progetto ‘Incantierevole’ (promosso dall’Associazione ‘Agente Speciale 006’ e realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna Legge 152018 con diversi interventi in tutta l’Unione Terre d’Argine), da ieri mattina la città ha due ‘parchi educanti’. Il parco Pertini (via Bollitora Interna) e il parco Scrittori Latini (via Plauto), entrambi adiacenti ad un polo scolastico (nidi d’infanzia Tartaruga e Melarancia, scuole d’infanzia Pegaso e Agorà e primarie Anna Frank e Pertini), si arricchiscono di una ventina di pannelli realizzati dalla illustratrice e formatrice Sara Vincetti (che si è occupata dell’esecuzione del progetto), con l’intento di fornire spunti interessanti e motivanti, a bambinie e adulti rispetto al vivere l’ambiente del parco, in continuità coi principi promossi dai servizi educativi che li circondano.

"Nei pannelli ludico-educativi – spiega Davide Dalle Ave, assessore alla Scuola, Cultura, Politiche Giovanili – si valorizzano aspetti legati al benessere fisico ed emotivo, alle possibilità di esplorare materiali, organizzare raccolte, sperimentare attraverso i cinque sensi luoghi e contesti ricchi di opportunità.

Questo consentirà di coinvolgere i bambini, delle scuole vicine e non solo, ovviamente, per farli vivere in modo più concreto e partecipativo i parchi e al tempo stesso le aree verdi saranno più integrate dal punto di vista didattico, e vissute sotto forma di gioco, nell’ottica della sensibilizzazione verso l’ambiente". Il progetto ha visto coinvolti rappresentanti degli Enti di Terzo settore, dirigenti, gestori, Insegnanti delle scuole statali-comunali e private, delle Cooperative sociali; è stato curato con la Città di Carpi, l’Associazione Professionale Principi Attivi, il Coordinamento Servizi 06 Unione Terre d’Argine.

m.s.c.