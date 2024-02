Pantani, una fiaba sul pirata: "Così ricordiamo un campione"

Una fiaba illustrata ispirata a Marco Pantani. A vent’anni dalla scomparsa del campione di ciclismo, la sua vicenda umana e sportiva resta ben scolpita nell’immaginario dei più. E proprio a queste suggestioni si rifà l’evento in programma domani alle 17,15 presso la Biblioteca Mabic di Maranello, dove verrà presentato, alla presenza degli autori, ‘Ventocontrovento’, fiaba per bambini e adulti ispirata alla vita di Marco Pantani, scritta da Morgana Montermini e Marco Smiraglio con le illustrazioni di Gabriele Montagnani e pubblicata da Tomolo Edizioni. "Un racconto che prende spunto dalle emozioni che ha saputo suscitare in ognuno di noi quello che resta uno tra i campioni più amati dello sport italiano", spiega Morgana Montermini, che oltre a riscrivere in chiave fiabesca l’epica del ciclista romagnolo, gli ha anche dedicato la canzone ‘Il pirata’.

E proprio da quel brano, "come grazie ad un improvviso e fulmineo colpo di pedali nato dalla geniale inventiva del Pirata – dice ancora la cantautrice sassolese – ha preso vita magicamente la fiaba dedicata ad uno sportivo capace di imprese che rimangono scolpite nella memoria collettiva. Dotato di abilità straordinarie, Pantani trascinava le folle coinvolgendole con quell’aria semplice e dolce, tra grandezza e fragilità, che ne ha fatto un personaggio unico". L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Maranello, è ad ingresso gratuito. Presenzieranno anche alcuni familiari di Pantani: la madre del ‘Pirata’ e la nipote firmano infatti la prefazione di ‘Ventocontrovento’.