Paola Gassman "Il nostro omaggio a Maria"

Nella luce del Natale brilla la stella di Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa: "Maria è la Madre per eccellenza, la più alta figura di mamma, un riferimento per tutti, anche per chi non crede", sottolinea Paola Gassman, celebre e intensa attrice che stasera alle 21 nella chiesa di Sant’Antonio, in via Fossetta a Sassuolo (con ingresso gratuito), sarà protagonista del recital dedicato appunto a ’Maria Mater Ecclesiae’. Le sue letture e narrazioni saranno incorniciate dai brani musicali eseguiti dal celebre arpista Davide Burani con il soprano Paola Sanguinetti e il mezzosoprano Antonella De Gasperi.

Figlia d’arte, Paola Gassman ha percorso un’importante carriera, in scena con grandi registi come Luca Ronconi, e insieme al marito Ugo Pagliai ha interpretato i classici del teatro, da Pirandello a Ibsen, Goldoni e Shakespeare. "Questo è un recital a cui mi sento particolarmente legata, già da qualche anno – racconta direttamente l’attrice commentando l’appuntamento in programma questa sera nella chiesa di Sant’Antonio a Sassuolo –. Leggerò alcuni brani, anche da testi sacri, e pagine poetiche tutte incentrate sulla figura di Maria Vergine. E questo cammino nella letteratura di tutti i tempi culminerà con il toccante ‘Pianto della Madonna’ di Jacopone da Todi, una composizione che ogni volta riesce a emozionarmi".

Nella sfera spirituale emerge quindi anche una figura di madre e di donna speciale, "con la sua santità, certo, ma anche con una sua forza drammatica – aggiunge Paola Gassman –. Ogni autore, ogni poeta ha voluto descrivere e ‘dipingere’ Maria con il proprio sguardo: noi cerchiamo di esplorare qui tanti modi di vederla e di amarla". L’attrice ci confida che già la sua mamma aveva iniziato una collezione di quadretti su vetro, spesso di fattura siciliana, sui quali compare spesso l’immagine della Vergine: "La mia camera è tappezzata di queste deliziose, piccole opere. La figura della Madonna, così come quella di Sant’Antonio, mi accompagna – aggiunge Gassman – fin da quando ero bambina, e la lego anche al ricordo della mia nonna, molto religiosa. Una figura esemplare e protettiva".

Ad abbracciare e impreziosire le letture, durante il recital nella chiesa di Sant’Antonio a Sassuolo verranno eseguiti alcuni brani di speciale profondità, fra cui il ’Qui tollis’ dalla ’Petite Messe Solennelle’ di Rossini, il ’Panis Angelicus’ di Franck, ’Salve, Maria’ di Mercadante e l’ ’Ave Maria’ di Mozart, e il maestro Burani suonerà anche una versione per arpa sola della Cantata BWV 147 di Bach ’Jesus bleibet meine freude’.