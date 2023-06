Paola Ruggiero nuova Presidente di Aimag, da Carpi con furore

Paola Ruggiero, una lunga esperienza bancaria alle spalle, di Carpi, è la nuova presidente di Aimag. Suo vice sarà il concordiese Alberto Papotti, già segretario provinciale Cna. A sorpresa e non senza strascichi polemici, che non si dissolveranno facilmente, col voto di ieri nel tardo pomeriggio a maggioranza gli azionisti della società di servizi mirandolese hanno deciso il cambio della governance, che fa piazza pulita del Patto di Sindacato che fino al 30 aprile (anche se prorogato per 60 giorni) aveva retto e deciso le sorti della azienda. Ma la vera sorpresa, nonostante gli avvertimenti pronunciati dallo studio legale milanese Allen & Overy e, da ultimo, tre giorni fa da Atesir, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti, è l’apertura di credito decisa a maggioranza dai comuni di Carpi, Terre d’Argine, Bastiglia, Bomporto, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e con l’astensione del sindaco di Concordia, per l’ingresso in cda di un rappresentante di Hera.

In un consiglio proposto e votato su una lista di maggioranza presentata dai carpigiani "la presenza di Area Nord e mantovani diventa insignificante" – fa presente qualcuno – "tanto più che non è un nome concordato". Sono rimasti inascoltati gli appelli dei sindaci dell’Area Nord e del Comitato "Aimag per il Territorio" che ancora l’altro ieri sosteneva: "C’è ancora tempo per dare spazio al buon senso e per dialogare serenamente". Anche ieri dopo la presentazione del bilancio di Aimag, i sindaci di Area Nord avevano chiesto un rinvio del rinnovo del Cda, ma la proposta non è stata neppure posta in votazione. Sulle determinazioni di ieri prese in assemblea resta una pesante incognita rappresentata dall’avvertimento di Atesir secondo la quale "l’esperimento della gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio rifiuti… non può in alcun caso prescindere dal controllo pubblico sulla società veicolato attraverso il Patto di Sindacato". Ora, quel Patto di Sindacato non c’è e – visto l’epilogo della vicenda – pare francamente difficile pensare possa essere siglato con l’adesione di tutti i 21 comuni che facevano parte del precedente. Pare sempre più probabile che la querelle si sposti dal piano politico a quello giudiziario con ricorsi a Corte dei Conti e Consiglio di Stato. Intanto Guglielmo Golinelli (Lega) parla già di "scippo di Aimag con 45 del consiglio a Carpi e Terre d’Argine".

Alberto Greco