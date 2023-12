Paolini si evolve Con un Capitale

Grande narratore dei tempi che corrono, Marco Paolini (nella foto) porterà giovedì 7 al teatro MacMazzieri di Pavullo "Antenati - The grave party": i temi dell’evoluzione e dell’ecologia sono affrontati in chiave epico-comica. Nasce invece dall’incontro con gli operai della Gkn di Campi Bisenzio, licenziati via email, "Il Capitale - Un libro che non abbiamo ancora letto" che la compagnia Kepler 452, con Nicola Borghesi, presenterà da giovedì 7 al Nuovo teatro delle Passioni. Domani e mercoledì al Michelangelo, Sergio Muniz e Miriam Mesturino portano in scena "C’è un cadavere in giardino", esilarante vaudeville dei giorni nostri. E sabato 9 a Mirandola Paola Minaccioni, antieroina per eccellenza, in "Stupida show!".