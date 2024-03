Paolo Angeli, il jazz contaminato da folk e pop

Pronti ad immergervi nell’ascolto di un concerto di agglutinazione culturale sospeso tra free jazz, folk noise e pop minimale? A garantirne la prelibatezza è Paolo Angeli, musicista etnologo di Palau, inventore di una chitarra orchestra di 25 corde per cui stravede Metheny: martelletti come il pianoforte, eliche per la realizzazione di bordoni e melodie assimilabili alla ghironda _ suonato in pizzicato, con l’archetto, in funzione rumorista e percussiva. Sintesi di un carriera da solista sigillata in 13 dischi come "22.22 Free Radiohead" (2019), "Jar’a" (2021), "Rade" (2022) e "Níjar" (2023) che sfoglia lunedì dalle 21.30 alla Tenda per la rassegna Arts & Jam griffata Valeria Fancareggi. Sì, perché ai confini tra Sardegna, jazz e musica del mondo c’è la formula giusta per indagare lo spazio e l’energia sobillati da chi incrocia il multiculturalismo del pentagramma con una sequela di operazioni discografiche mozzafiato. Paolo, lei dirige il festival internazionale Le Isole che parlano, frequenta rassegne, teatri, gallerie e avant-jazz club di tutto il mondo, dove trova il tempo per incidere album?

"Lo "aspiro" dalle pause di relax che trasformo in tensione creativa".

Folgorante l’esperienza alla Carnegie Hall del 2017?

"Ho presentato "Talea", un lavoro da solista, album doppio di due ore. Successo straordinario, tutto esaurito, doppia standing ovation. Ho stregato New York con la mia anima sarda".

In che occasione ha incrociato Metheny sul palco?

"Nel 2011 al Sant’Anna Arresi Jazz Festival, ne parlò a lungo nel suo sito. Fu allora che mi chiese di realizzare una chitarra orchestra che chiama Paolo Angeli Guitar. Strumento realizzato a Bologna, città in cui mi sono formato musicalmente, partendo dai laboratori Dams occupati, dai liutai Stanzani".

Nell’altro rendez-vous del lunedì le luci si accendono dalle 21.45 su Lorena Fontana ospite del Free Quartet, band stanziale della venue jazzistica di Abate Road. Palco condiviso con Cesare Vincenti alla chitarra, Lucio Bruni al pianoforte, Glauco Zuppiroli al contrabbasso e Lucio Caliendo alla batteria. Chanteuse compositrice di grazia espressiva particolare, abile nel muoversi sia nel jazz che nel cantautorato interpreterà pièce come "Inflower" di Freddie Hubbard, "Flor de Lys" del brasiliano Djavan, "Life in the Modern World" di Ivan Lins e "Practical Arrangement" tratto dal musical scritto da Sting "The Last Ship".