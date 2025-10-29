Paolo Colucci, muore a 43 anni nell’incidente dopo lo schianto in piazza a Cavezzo

Cavezzo (Modena), 29 ottobre 2025 – Si è schiantato a tutta velocità contro un muro, in piazza. Tutta Cavezzo è sconvolta per la tragica morte di Paolo Colucci, 43 anni, vittima di un misterioso incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in pieno centro storico; proprio in piazza Don Giuseppe Zucchi, a Cavezzo, dinanzi allo sguardo attonito di diversi cittadini. All’improvviso la Lancia Y del 43enne è stata vista entrare a tutta velocità in piazza, zona pedonale per poi schiantarsi contro un muro e ribaltarsi.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. I pompieri hanno estratto la vittima, rimasta incastrata tra le lamiere accartocciate del mezzo ma, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Nonostante l’intervento pressochè immediato dei sanitari, giunti sul posto con automedica e ambulanza a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo.

Non è chiara la dinamica dello schianto, appunto ma l’ipotesi primaria è che Colucci abbia accusato un malore improvviso, per poi premere inavvertitamente il piede sull’acceleratore. Ora le indagini sono nelle mani degli agenti della polizia locale di Cavezzo.

La salma del 43enne è stata poi trasferita in Medicina legale di Modena: sarà infatti necessario attendere gli esiti dell’esame autoptico per capire se Colucci sia stato effettivamente colto da malore mentre si trovava al volante, come appunto si suppone.

La famiglia dell’uomo è molto conosciuta in paese. Colucci era sposato con una coetanea, figlia del titolare di un noto negozio di alimentari e lavorava da tempo per una azienda biomedicale della bassa.

“La classica buona famiglia” – li definiscono gli amici che non sanno darsi una spiegazione circa l’accaduto. Oggi, infatti, a Cavezzo aleggiavano dolore e sconforto.

“Mi stringo forte alla famiglia in un momento così drammatico. Sono disgrazie troppo forti da sopportare e oggi è difficile affermare qualcosa - commenta il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini. Ora sarà necessario attendere che la procura nomini i periti per effettuare l’esame autoptico sul corpo del 43enne. Una volta liberata la salma, la famiglia potrà dargli l’ultimo straziante addio.