Paolo Giordano presenta il libro: "Tasmania"

Un romanzo, un saggio, un’indagine esistenziale e ambientale. E soprattutto, una voce unica nel panorama letterario italiano. Domenica 13 aprile alle 16, presso OvestLab, in via Nicolò Biondo 86, la giornata conclusiva di Alberi Festival prevede un incontro con Paolo Giordano, fisico, scrittore e giornalista tra i più apprezzati della sua generazione.

Classe 1982, torinese, Giordano è noto al grande pubblico per “La solitudine dei numeri primi” (Premio Strega 2008) e per i suoi reportage e editoriali sul Corriere della Sera. In dialogo con Silvia Sitton, ci guiderà tra le pagine di “Tasmania”, il suo ultimo romanzo uscito per Einaudi.

Opera ibrida e stratificata, “Tasmania” è un viaggio tra le ansie private e le paure collettive, tra crisi personali e crisi del pianeta. Dentro ci sono scienza, politica, amore, alberi, fallimenti, desideri. C’è l’autore che si espone con disarmante sincerità e un protagonista che, nel raccontarsi, lancia al lettore un messaggio sottile ma potentissimo: sii buono, vacci piano.