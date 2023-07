Paolo Jannacci al Festival Mundus "In concerto con mio papà Enzo"

di Maria Silvia Cabri

‘In concerto con Enzo’: Paolo Jannacci (foto) in trio rende omaggio a suo padre Enzo, celebre cantautore milanese scomparso nel 2013, stasera alle 21.30 in piazzale Re Astolfo a Carpi, nell’ambito del Festival Mundus. Alla voce e al pianoforte del figlio Paolo si uniscono Stefano Bagnoli (batteria), Daniele Moretto (tromba), Marco Ricci (basso elettrico) in una serata tra brani jazz originali e le canzoni più care al pubblico di Enzo, il ‘poetastro’ come lui stesso amava definirsi.

Paolo, com’è essere ‘in concerto con’ suo padre?

"Un qualcosa che mi sento dentro, che ci portiamo dentro, nelle ossa. Parlo al plurale perché condivido queste emozioni con i ragazzi della band, che sono prima di tutto miei amici e papà sapeva quanto eravamo legati, considerandoli ‘figli’ adottivi. Sul palco il rapporto si solidifica e si lavora meglio, forti delle esperienze che abbiamo imparato da mio padre".

Com’è nata l’idea di questo spettacolo?

"Da me: volevo ‘riappropriarmi’ di alcuni brani di papà. Dieci anni fa ho iniziato a cantare, e ho valutato se fare il musicista e basta o se rifare pezzi di mio padre: le cose funzionavano, ci abbiamo provato e siamo ancora qua, in modo permanente. Nel mio gruppo io sono il giullare, il saltimbanco, il ‘poetastrino’, parafrasando papà".

Che scaletta presentate?

"Prendiamo l’ultima scaletta fatta con papà e la modifichiamo, in base al nostro sentire. Ad esempio, partiamo con ‘Musical’, che lui considerava non popolare, non vincente. Forse ai tempi era così, ma adesso piace molto, è un grande successo, il pezzo più jannacciano di tutti". Cosa direbbe lui?

"Riderebbe come un matto e la vedrebbe come una ‘rivalsa’. Durante il concerto riporto una gag di tanti anni fa quando, dopo aver cantato insieme ‘Musical’, a fronte del tepore del pubblico, lui si è voltato verso di me è nel suo milanese mi ha detto ‘Sei contento? La vuoi fare ancora?’".

Una scelta variabile delle canzoni…

"Sì, in base al setting, allo stato d’animo del pubblico e della città in cui suoniamo, Carpi in questo caso. Cerco di percepire gli umori degli spettatori e mi adeguo: il repertorio è tanto. Non voglio insegnare nulla, ma semmai suggerire una emozione o qualcosa di interessante".

I successi sono tanti: che criterio avete usato nello sceglierli?

"Ci sono quelli più richiesti e brani scritti da amici come Conte, Tenco, Lauzi".

Se pensa a suo papà come lo immagina?

"Lo vedo mentre mi rivolge una grande risata, piena di energia".