Paolo Lutti presenta il suo libro d’esordio "La fortuna non esiste, ma si può raggiungere"

Si svolgerà domani alle 18.30 al Modena Golf & Country Club in via Castelnuovo 4 a Colombaro la presentazione di ’Concentrati sul problema’, il primo libro di Paolo Lutti, disponibile ora su Amazon sia in versione cartacea che Kindle. Evento in partnership con ParlandodiSport.it e ingresso libero fino al raggiungimento della massima capienza della sala, modera Marcello Marchesini. Il sottotitolo del libro fa entrare da subito il lettore nell’argomento trattato "La fortuna non esiste. Esiste quello che noi decidiamo ci porti ad essere fortunati". Al perché Paolo Lutti, noto imprenditore modenese, ha deciso di scrivere questo suo primo libro, ecco la sua risposta: "Questo testo ribalta completamente il concetto di problema partendo dal principio dell’essere. Ogni soluzione contiene un fondamentale aspetto valoriale: quando il perché è forte, il come si trova sempre". La prefazione è a cura di Davide Malaguti, business coach e imprenditore.