Paolo Rossi alla Festa de l’Unità Show politicamente ’Scorrettissimo’

di Maria Silvia Cabri

Uno spettacolo che unisce la stand up comedy alla commedia dell’arte: si intitola ‘Scorrettissimo me’, il nuovo, esilarante spettacolo di e con Paolo Rossi, che andrà in scena stasera alle 21.30, alla Festa de l’Unità di Modena che si sta svolgendo all’Ippodromo di via Argiolas e che si concluderà il prossimo 18 settembre. Sul palco dell’Arena degli spettacoli, insieme ai musicisti Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi, Rossi si esibirà in una performance i contenuti variano e sono sempre legati all’attualità: dal modificarsi del virus alla guerra, fino alla crisi economica, "mancano solo gli alieni. Gli zombie – precisa Rossi – abbondano già da un po’ e li incontriamo quotidianamente".

Ci sono racconti sulla nuova censura (political correct), sulla cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico, sul virus dell’informazione. Fenomeni che un cantastorie non può fingere di non vedere. Agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere, ‘Scorrettissimo me’ ha le caratteristiche di un evento.

Un teatro d’emergenza? Delirio organizzato? Serata illegale? Teatro di rianimazione? Comunque un teatro di domande. Al centro della scena c’è l’attore, ci sono i personaggi che evoca o interpreta nelle varie affabulazioni, ma soprattutto c’è la persona. Attore, persona e personaggio, per allontanarsi dalle tradizionali rappresentazioni. "Ogni sera – spiega l’attore in vista dello spettacolo –, in un teatro o in qualsiasi altrove lo possa diventare, il cantastorie si presenta al pubblico insieme ai suoi musicanti con il suo immenso repertorio. Con il coraggio di chi sa improvvisare e reinventare repertorio e racconti della sua stessa vita, domanda all’assemblea davanti a lui riunita: ‘Quali sono i vostri bisogni, problemi, paure che con una storia o una cantata possiamo alleggerir?’. Noi siamo genere di conforto, il sano intrattenimento indispensabile come la benzina necessaria per attraversare questi tempi difficili. Bisogno avete di rider, ballare, farvi una bella cantata in compagnia, cercar un nuovo compagno o aggiustare il vecchio. Eccoci. E siamo disponibili pure per matrimoni, battesimi, feste di divorzio e funerali allegri. Avete perso l’ottimismo? Abbiamo due ore circa per ritrovarlo insieme", conclude l’esilarante Rossi. A seguire, il Dj Set di Rambler Dj.