Paolo Ruffini alla Residenza Stella: "Ha realizzato il sogno di Edmea"

L’iniziativa della ‘Raccolta Sogni’ rappresenta uno dei momenti più belli e significativi per tutti i nonni della Residenza Stella, che si impegna a realizzare desideri e aspirazioni nel corso dell’anno. Quest’anno gli ospiti della struttura hanno avuto un ospite ’eccezione: Paolo Ruffini, "una figura che incarna perfettamente l’ascolto, l’inclusione e l’amore per i nostri anziani – spiega Ilario De Nittis, presidente della cooperativa sociale Scai (di cui fa parte la residenza), associata a Confcooperative Terre d’Emilia –. Tra i tanti sogni raccolti, abbiamo deciso di realizzare quello di ‘nonna Edmea, che desiderava incontrare Paolo di persona. E così abbiamo inaugurato il primo giorno del nuovo anno proprio con questa visita speciale, che ha unito emozione, sorrisi e lacrime di felicità". Come spiega De Nittis, "Edmea segue con passione, assieme agli operatori e alle animatrici, il format di Paolo ‘Il Badante’, che, dopo il successo di ‘Baby Sitter’, rappresenta un progetto capace di raccontare con dolcezza e profondità la vita degli anziani toccando temi importanti. È stato un momento straordinario – prosegue – che ha illuminato i volti e il cuore di tutti i presenti. La visita di Paolo Ruffini è stata la testimonianza tangibile di quanto sia importante ascoltare e dare voce a chi ha vissuto tanto e ha ancora tanto da insegnare".

m.s.c.