Paolo sfrenato Giobbe doloroso

Irrefrenabile, terribile, sinceramente scatenato. Paolo Rossi (nella foto) sarà "Scorrettissimo me" nel recital di giovedì 7 alla festa Pd di Modena. Fra stand up comedy e commedia dell’arte, lo spettacolo cambia di sera in sera, ispirandosi all’attualità: dal virus alla guerra, dalla crisi economica alla dittatura del pensiero unico, le parole di un cantastorie acuto... ma soprattutto acuminato. Presso Drama Teatro in via Buon Pastore 57, da mercoledì 6 a venerdì 8 debutta "Giobbe" di Federico Olivetti, con Paolo Musio, Francesco Sferrazza Papa e Flavio Dolcetta. Giobbe è nel mondo della sua disperazione, solo e vergognoso: un Arlecchino e un Maestro, proveniente dall’antichità, gli suggeriscono strategie per convivere con il dolore.