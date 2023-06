Paolo Silingardi (Verdi) "Stop consumo di suolo o niente alleanza col Pd Vaccari nome gradito"

di Gianpaolo Annese

"No alla Bretella e consumo di suolo zero: sono le condizioni imprescindibili alle quali possiamo dire sì a un’eventuale alleanza con il Pd a Modena alle prossime amministrative". In caso contrario? "Non abbiamo timore ad andare da soli, lo abbiamo già fatto a Parma". Anche a Modena, come nelle città in cui di recente il Pd ha perso (vedi Ancona), sembra tutt’altro che scontata l’alleanza di centrosinistra alle amministrative del 2024. Il portavoce comunale e responsabile organizzativo regionale di Europa Verde Paolo Silingardi pone gli elementi dirimenti per avviare un discorso sulla futura coalizione.

Silingardi, non è sufficiente il limite del 3% del consumo di suolo che si pone nel Piano urbanistico?

"L’Emilia Romagna come anche è stato ribadito in questi giorni terribili è al terzo posto in Italia per consumo di suolo e Modena è la prima provincia. L’obiettivo deve essere la salvaguardia del territorio, il consumo zero di suolo vergine con la garanzia che non si interverrà in deroga. Si deve procedere solo con la riqualificazione dell’esistente anche per tutelare il patrimonio immobiliare dei modenesi fermo agli anni 70".

A Modena però servono alloggi a canoni agevolati per le fasce deboli e le giovani coppie e ristrutturare costa più che realizzare ex novo.

"Il problema c’è, ma non si può barattare la sicurezza del territorio con la necessità di costruire case in affitto, che tra l’altro per 15 anni sono a canone concordato ma poi vanno a libero mercato. E’ chiaro che sono necessarie risorse pubbliche, ma devono essere indirizzate per la salvaguardia del patrimonio esistente, diversamente i modenesi proprietari di case potrebbero trovarsi ad avere un problema anziché un valore".

L’altro giorno vi siete uniti al comitato contro la Bretella, opera però ritenuta fondamentale dalle imprese per lo sviluppo industriale e quindi occupazionale del territorio.

"Noi invece a sostegno dello sviluppo riteniamo più efficace la ‘cura del ferro’ e non il prolungamento dell’autostrada. L’Emilia Romagna è l’area più inquinata d’Europa, occorre una forte accelerazione sul trasporto pubblico, sulle ciclabili e sul trasporto su ferro, non per bloccare il progresso, ma al contrario per sostenerlo. Ormai è evidente a tutti che le politiche ambientali generano sviluppo e creano competitività".

Senza alleanza con il Partito democratico fareste un grosso favore alla destra.

"Questo è un argomento che non vale più, per noi è fondamentale un forte slancio sui temi ambientali e sociali".

Che giudizio date dell’amministrazione Muzzarelli?

"A Muzzarelli riconosciamo grande capacità di lavoro e va ricordato che ha affrontato uno dei periodi più duri della storia della città, mi riferisco al periodo covid. Ciò non toglie che serva un cambio di passo".

Sui rifiuti il nuovo sistema sembra alquanto impopolare.

"Il piano sarà portato a compimento a metà luglio, occorre lavorare molto su due fronti: chi eroga il sevizio, che non è solo Hera ma una Rti composta anche dalle Coop Brodolini ed Ecobi , deve attenersi agli standard pattuiti, altrimenti va sanzionato. Ci sono degli obblighi da rispettare e l’amministrazione deve pretenderlo. Dal punto di vista dei cittadini si deve essere consapevoli di essere di fronte a un cambio di passo culturale: passare da 300 chili di rifiuti pro capite non riciclato a 100, bisogna porre più attenzione a cosa si compra e come si ricicla".

Quali sono i progetti attualmente in corso che non rispondono ai criteri che porrete?

"Attualmente i progetti sono realizzati tutti nel tessuto urbano e l’eliminazione di 210 ettari del precedente prg è un fatto positivo, ma non saranno più accettabili progetti che prevedono 750 parcheggi a raso su strada come all’ex Mercato Bestiame. Sono segnali che rivelano politiche della mobilità ferme agli anni 70. Servono meno parcheggi, tutti in struttura e una rete di ciclabili e mezzi pubblici".

La coalizione oltre al Pd e voi Verdi, comprenderebbe Sinistra italiana e Movimento 5 stelle.

"Con Sinistra Italiana e Sinistra per Modena ci stiamo confrontando sui temi programmatici e abbiamo sensibilità in comune, non abbiamo mai avuto riserve sul M5s, c’è affinità sui temi ambientali, ma spetta a loro decidere se voglio collaborare o procedere autonomamente".

Tra i nomi per il candidato sindaco che circolano nel Partito democratico emergono quelli di Andrea Bortolamasi, Andrea Bosi, Giulio Guerzoni, Davide Baruffi, Maria Cecilia Guerra.

"Prima che sui nomi come Verdi intendiamo confrontarci su una piattaforma programmatica. Poi valuteremo anche le persone, che ovviamente hanno il loro peso".

Indicherete un nome anche voi?

"Qualora non si dovesse trovare una soluzione unitaria avanzeremo una nostra rosa proposta per le primarie di coalizione, uno strumento di democrazia che consideriamo valido e che riteniamo qualifichi l’alleanza".

Secondo indiscrezioni un nome che potrebbe essere in grado di mettere d’accordo la coalizione sarebbe quello dell’attuale parlamentare, che molto si è speso per Elly Schlein, Stefano Vaccari.

"Diciamo che è una persona che si è sempre dimostrata sensibile ai temi ambientali nei confronti che abbiamo avuto. Ma ripeto i nomi in questa fase non sono una priorità".