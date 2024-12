Paolo Trande eletto segretario dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna

Un nuovo percorso? Direi quasi una nuova vita. Sorride il modenese Paolo Trande (Avs) eletto ieri con il ruolo di segretario dell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna.

L’altro segretario è Luca Pestelli (FdI), mentre Barbara Lori (Pd) e Giancarlo Tagliaferri (FdI) sono i nuovi vicepresidenti. A due consigliere, invece, è stata affidata la carica di questore: Marcella Zappaterra (Pd) e Valentina Castaldini (Fi).

"Sono onorato ed emozionato – confida Trande – l’idea di servire gli emiliano-romagnoli, il nostro territorio, mi riempie di responsabilità e orgoglio. Oggi quello che posso garantire, anche in relazione al compito che mi è stato affidato, è che ci metterò tutto l’impegno e la passione di cui sono capace. Saranno senza dubbio cinque anni impegnativi, intensi, ma le mie competenze ed esperienze, insieme a un’instancabile passione, saranno sempre presenti per il territorio".

Un impegno che dovrà essere costante, quindi, e da parte di tutti, viste le imminenti e fondamentali sfide che l’Emilia-Romagna "si ritroverà ad affrontare".

Trande infatti sottolinea l’importanza di mantenere i riflettori accesi sulla "sanità pubblica, che non va soltanto difesa, ma anche rilanciata – fa sapere il modenese – e questo vuol dire mettere in campo una battaglia vera, anche dura, col governo centrale per avere risorse, necessarie e fondamentali, per rilanciare appunto una sanità che oggi è definanziata".

Ma non solo. "Bisogna portare avanti la lotta per contrastare le disuguaglianze, bisogna mantenere i riflettori accesi su temi cruciali come il lavoro e creare le migliori condizioni per i lavoratori stessi, senza dimenticare il tema della casa, che è un’altra delle sfide maggiori. Ultimo, ma non per importanza, il contrasto al cambiamento climatico, per mettere in piena in sicurezza i nostri territori: sicurezza che riveste un ruolo cruciale. Sono entusiasta – ribadisce Trande – di poter mettere a servizio di questa Regione tutto il mio impegno e di assumere oggi questo nuovo incarico".