Paolo Ventura e gli scorci della nostra città

C’è anche la Modena di un tempo nelle immagini, sospese tra realtà e fantasia, che Paolo Ventura (in foto con la presidente di Ago Donatella Pieri) presenta nella mostra ‘L’oca gigante e altre meraviglie’, proposta da Fondazione Ago a Palazzo Santa Margherita fino all’8 febbraio. Nell’allestimento, curato da Chiara Dall’Olio e Francesca Fontana, infatti, ci sono alcune opere realizzate tra il 2005 e il 2007 in cui l’artista aveva immaginato scorci della città – pur senza averci mai vissuto – partendo da un’idea del tutto inventata, ma estremamente realistica, di un centro storico, con le strade e gli edifici immersi nelle atmosfere nebbiose della pianura. È stato lo stesso Ventura a rivelarlo, presentando nei giorni scorsi la mostra, con le opere inedite del suo ‘Archivio ritrovato’ (visitabile dal mercoledì al venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; al sabato, alla domenica e nei festivi a orario continuato dalle 11 alle 19).

La mostra, che presenta anche una sezione che dialoga con le collezioni del Museo della Figurina, propone fotografie storiche e inedite, collage, sculture di carta, oggetti di scena che caratterizzano l’universo creativo dell’artista, sempre sul confine tra verosimile e fantastico. Le sue immagini sono racconti aperti che si sviluppano in un’atmosfera enigmatica, come se Ventura avesse bloccato l’attimo immediatamente precedente o quello successivo all’azione, a ciò che sta per accadere o a ciò che è appena accaduto. Immagini che si possono scorrere in sequenza, proprio come storie da raccontare, ma ognuna di esse può anche essere letta autonomamente, quasi si trattasse di una trama incompiuta, e suggerire narrazioni diverse a seconda di chi le osserva. m.s.c.