Paolo Zanca, l’assessore manager: "Amo la storia ma bisogna innovare. Ragioniamo da grande città europea"

Ne ha di storie da raccontare, Paolo Zanca, dopo una vita in politica: il lungo passaggio tra prima e seconda Repubblica, la diaspora del Psi, l’incerto presente. Dieci anni nel sindacato e altrettanti da consigliere regionale popolati di nomi importanti: Lama, Trentin, Foa, Bobbio. E soprattutto Marco Biagi. Su ciascuno di loro ha un aneddoto: "Erano giganti rispetto a me".

Oggi, a 68 anni, Zanca ricomincia. Nella giunta Mezzetti si misura per la prima volta con l’attività amministrativa quotidiana. L’elenco delle deleghe è lungo: dai rapporti con le partecipate al lavoro e alla promozione economica, dal commercio all’agricoltura. E poi artigianato, piccole imprese, cooperazione. "Non ho ancora il biglietto da visita – scherza – chiederò di sfrondare un po’". Laureato in storia medievale, socialista ’con orgoglio’ da sempre, oggi è commissario di Azione Modena. Lavora come project manager e consulente aziendale, fa il pendolare da Bologna e usa l’autobus nel tragitto tra via Santi e piazza Grande.

Assessore, che ci fa qui?

"Prima di tutto rappresento Azione. Forse Mezzetti ha pensato a me perché mi occupo di progetti complessi, oltre che per l’esperienza politica. Conosco e stimo il sindaco da anni: quando nacque il Pd, entrambi decidemmo di non aderire a una fusione a freddo. Ho firmato un patto con lui e mi metto a disposizione per il governo di una città splendida".

Intanto abita a Bologna.

"Sto in campagna tra Castenaso a Granarolo e impiego meno tempo a venire in auto a Modena che a raggiungere il mio studio nel centro di Bologna. E poi, a proposito di personaggi, ero amico di Renzo Imbeni: un grande sindaco bolognese che abitava a Modena".

Vuole ingraziarsi i modenesi?

"Tutt’altro, detesto la piaggeria ma amo la storia. L’epigrafe del Duomo celebra Lanfranco, chiamato perché era un costruttore di cattedrali. Modena affonda le radici nel saper fare, che ha prodotto il buon governo. Questa tradizione è una ricchezza, ma chi non innova arretra. Oggi il primo problema è garantire l’accesso alla casa a studenti, lavoratori e famiglie".

Il turismo mordi e fuggi e gli affitti brevi non aiutano.

"Sono effetti negativi di un processo positivo. Modena è nel flusso del turismo mondiale, ma il salto di qualità va governato".

Come?

"Intanto bisogna capire le dimensioni del problema. Il Comune ha strumenti limitati: permessi, licenze e regolamenti. Cercheremo di renderli più efficaci, rispettando il diritto di proprietà".

Avete aperto un tavolo per cambiare le modalità della raccolta differenziata.

"Primo punto, via i sacchi da terra. Si può fare, vengo da una città che li ha eliminati. Secondo punto: la raccolta differenziata non deve diventare un mestiere per i cittadini".

L’impressione è che Hera abbia orientato le scelte amministrative.

"Vero. Ma il cambio delle modalità di raccolta apre un nuovo capitolo. Il Comune è un azionista di Hera, che a sua volta fornisce servizi. Sono ruoli da gestire con equilibrio".

Il bando per il commercio non ha dato grandi risultati.

"La prima fase ha avuto una risposta scarsa: troppa fretta negli ultimi mesi della scorsa legislatura. Ora c’è l’opportunità di usare le risorse generate dalle nuove licenze dei taxi per un secondo bando più attrattivo".

Attrattiva è un aggettivo scelto dal sindaco per definire la città futura. Lei si occupa di promozione economica e attrattività. Cosa significa?

"Vuole dire rivolgersi agli investitori, ai giovani, a chi avvia qui un percorso di vita. Eventi e festival sono un elemento di attrattività, ma chi investe cerca prima di tutto livelli elevati di preparazione scolastica e professionale, spazi per insediarsi, servizi efficienti".

Qual è il difetto principale di Modena?

"Non avere compreso fino in fondo di essere una grande città europea. È un po’ campanilista e provinciale".

In centro troppe vetrine sono chiuse.

"Modena ha una delle più alte concentrazioni di centri commerciali. Le cose però cambiano: le grandi catene del retail alimentare, ad esempio, stanno puntando sui market di vicinato. Studieremo questi sviluppi, in centro e in periferia".

Un altro tema spinoso sono i dehors.

"Chi si affaccia su piazza Mazzini occupata per metà capisce che bisogna intervenire, anche a tutela dei residenti. La vivacità delle iniziative private è una ricchezza, ma nel rispetto delle regole".

Parliamo di politica. Che ci fa un socialista in Azione?

"L’orientamento lib-lab è connaturato ai socialisti. Siamo visionari con la pretesa, vagamente illuminista, di parlare di realtà a un mondo dominato dalle fake news".

’Il Pd come il Campo di Agramante, dove tutti litigano’. È una sua citazione dall’Orlando furioso.

"Nel Pd è più facile litigare che mettersi d’accordo: il peccato originale di un partito che ha anime diverse ma non fa sintesi".

Che ne pensa della svolta di Renzi dopo l’abbraccio alla segretaria Pd Schlein? Niente veti, vuole un centro che guarda a sinistra.

"Non giocherei mai a poker con Renzi. Come dice Calenda, il problema non è mettersi insieme, ma scrivere prima un programma di governo".

L’ex sindaco Muzzarelli ha annunciato di volersi candidare al Consiglio regionale.

"Mi permetta di citare l’Ecclesiaste: per ogni cosa c’è il suo tempo".

Mezzetti ha invitato a dimettersi i neo assessori con cariche di partito. Lei che fa?

"Il mio incarico scadrà con il congresso di Azione. Abbiamo iniziato a costruire il partito alle amministrative, ora ci sono le regionali, poi il congresso. Resterò un iscritto di Azione, con l’anima e il cuore socialisti".