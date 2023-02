Papa Francesco chiede il bis ai ragazzi dell’orchestra Scià Scià

"Enrico sono emozionatissimo, sta per arrivare Papa Fransesco!". Lorenzo è uno dei dodici componenti dell’orchestra Scià Scià della Cooperativa sociale Nazareno che, ieri mattina in Sala Nervi, si è esibita insieme ai 28 studenti di terza, indirizzo musicale, della scuola superiore di primo grado Alberto Pio, davanti a Papa Francesco. Un’occasione straordinaria per le due realtà musicali carpigiane: ieri in occasione della tradizionale udienza, hanno intonato quattro brani, due dei quali proprio dell’orchestra del Nazareno composta quasi esclusivamente da persone con disabilità . Una gioia indescrivibile, specie quando, terminata l’udienza, il Pontefice si è fatto accompagnare davanti a loro, per fare i complimenti. "Ho consegnato io personalmente nelle mani del Papa un libretto relativo al Festival della Abilità Differenti - spiega Enrico Zanella, maestro dell’orchestra Scià Scià -. Mi ha stretto la mano e si è rallegrato per il nostro lavoro. Gli abbiamo raccontato che già nel 2017 eravamo stati a suonare in piazza San Pietro e lui con una battuta ci ha risposto ‘Bene così avete avuto tempo per studiare e anche per riposarvi’. Non solo – prosegue Zanella – il Papa guardando i ragazzi ha espresso il desiderio di ascoltare un altro brano e così abbiamo suonato un pezzo, un piacevolissimo fuori programma. I ragazzi erano davvero molto felici: è stato per loro un momento più unico che raro, che li ha anche riempiti di orgoglio". "Sono molto contento di questa giornata – commenta Sergio Zini, presidente della Cooperativa sociale Nazareno -. Vedere i nostri ragazzi suonare davanti al Papa! Sono molto felice per loro, se lo meritano". E’ la seconda volta che i due gruppi musicali suonano davanti al Pontefice: la prima è stata durante la messa nella solennità di Pentecoste in piazza San Pietro, il 4 giugno 2017 (insieme al coro Voci e Mani Bianche della scuola Figlie della Provvidenza di Santa Croce). Nel giugno 2018 monsignor Guido Marini, al tempo Maestro delle Cerimonie Pontificie, in occasione della visita ai ragazzi musicisti a Carpi, aveva lanciato un invito: tornare a suonare per il Pontefice. Il sogno, rimandato causa pandemia, ora si è realizzato.

Maria Silvia Cabri