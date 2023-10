"Papà mi ha molestata più volte". Un 45enne finisce a processo

Ha accusato il padre di averla molestata sessualmente in più occasioni quando era appena adolescente. L’uomo, un 45enne della provincia di Foggia, è finito a processo con la pesante accusa di violenza sessuale su minore. I fatti sarebbero avvenuti a Vignola nel 2020.

A sporgere denuncia nei confronti dell’uomo era stata la madre della bambina, all’epoca 12enne. La ragazzina, infatti, si era confidata con la mamma spiegandole di aver ricevuto quelle ‘strane e brutte attenzioni’ da parte del padre. La donna – che proprio in quel periodo si stava separando dall’imputato – si era subito rivolta ai carabinieri sporgendo denuncia nei confronti del 45enne. La famiglia, composta anche da altri figli della coppia aveva vissuto tra la Germania e Vignola ma, proprio negli anni in cui si era trasferita nella provincia di Modena si sarebbero consumati gli abusi.

La ragazzina ha infatti sostenuto di essere stata molestata sessualmente dal papà in più occasioni, dai 12 ai 14 anni. Ieri, in aula, sono stati sentiti i fratelli della presunta vittima che hanno dichiarato, però, di non aver mai assistito o sospettato abusi nonostante dormissero nella stessa camera della ragazzina. Il prossimo 17 maggio è prevista la sentenza. Se i giudici del secondo collegio, presieduto dal dottor Mazza ritenessero fondate le accuse, l’imputato rischierebbe una condanna pesante per violenza su minore.

v.r.