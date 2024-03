Paperellas Cup, oggi la gara speciale

Iniziativa speciale oggi alle 15,30 nel centro storico di Vignola. I sindaci degli otto comuni dell’Unione Terre di Castelli, o loro delegati delle diverse giunte comunali, si sfideranno a bordo di "drift" a tre ruote (una specie di tricicli) per una nuova edizione della Paperellas Cup. Dopo la fortunata edizione degli scorsi anni avvenuta in Panaro, quando migliaia di paperelle di gomma furono fatte nuotare (e poi furono tutte recuperate) lungo il fiume, affidando quindi alla forza della corrente l’identità della paperella vincitrice (e il relativo biglietto associato), quest’anno per la prima volta saranno appunto i primi cittadini degli otto comuni a concorrere in questa iniziativa benefica. Il ricavato della vendita dei biglietti collegati alle paperelle sarà infatti destinato alle scuole medie dell’Unione. Inoltre, il biglietto estratto dall’amministratore che avrà vinto la gara, darà diritto al possessore di godersi un viaggio di una settimana per due persone. Per l’occasione il centro storico di Vignola diventerà una piccola Monte Carlo, con nomi delle varie zone della gara che richiameranno da vicino il circuito cittadino del Principato. Ogni drift in dotazione agli amministratori degli 8 comuni potrà inoltre essere personalizzato a piacere, differenziando quindi con iconografie diverse gli otto veicoli in gara.

m.ped.