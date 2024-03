Papero Alfredo al Comunale

Prosegue in 25 centri dell’Emilia-Romagna Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione. Bambini e famiglie a teatro con i voucher in distribuzione dai pediatri.Nella nostra provincia Sciroppo di Teatro ’24 prosegue con un unico appuntamento nel prossimo fine settimana: oggi pomeriggio al Cinema Teatro Comunale di Bomporto alle ore 17.00 va in scena “Papero Alfredo” della Compagnia Atgtp Teatro Pirata.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, con la consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia.