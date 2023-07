’Paradiso dei Pini’, nuova gestione Un team di 8 giovani per il rilancio

Un team di 8 ragazzi under 21 per rilanciare uno dei posti cardine dell’estate pavullese che – finalmente – riaprirà la prossima settimana (si spera martedì 11). Questa l’idea avuta da Riccardo Cassiani, 18 anni, nominato il 15 giugno nuovo gestore del Paradiso dei Pini per i prossimi 5 anni. Con il progetto presentato al Comune, proprietario dell’area, è riuscito ad aggiudicarsi il bando (tre erano in totale le candidature). Il suo progetto, piaciuto molto all’Amministrazione, si basa sulla valorizzazione del luogo attraverso diverse iniziative rivolte a tutte le generazioni, dai bambini agli anziani. Il Comune, da parte sua, si è già occupato di tagliare l’erba e sostituire un recinzione danneggiata, mentre Riccardo – insieme al papà e al team di coetanei – ogni giorno è lì per prepararsi all’apertura della sua attività: "Questa è la mia prima esperienza imprenditoriale e mi entusiasma molto – spiega Riccardo Cassiani –. Il Paradiso dei Pini lo sento da sempre come la mia ‘casa estiva’, visto che fin da piccolo passavo i miei pomeriggi al parco giochi. Ad ottobre, quando il bar era già chiuso, ho comunque voluto festeggiare qui i miei 18 anni. E ad aprile, quando ho saputo che il Comune era alla ricerca di un gestore, non ho potuto fare a meno che mettermi in gioco…". Così ne ha parlato con la sua famiglia, ha messo insieme diverse idee e formato un team di 8 giovani pronti a far risuonare la musica per i tavolini immersi tra le sequoie. "Il più grande di noi ha 21 anni, siamo una bella squadra – aggiunge –. Ma il mio obiettivo è rendere questo posto fruibile a tutte le generazioni, non renderlo solo un posto per le feste. Certo, quelle ci saranno sicuramente, ma tante saranno anche le attività sportive, ludico e ricreative.

Per questo ho coinvolto diverse associazioni di volontariato, come ‘Insieme per gli Altri’ e ‘Frignaut’: mi piacerebbe accogliere nel team anche ragazzi diversamente abili".

Grande appuntamento con dj set si terrà in occasione della Notte Verde, il 22 luglio; ci saranno poi tornei di carte e ping-pong. Per i più piccoli è a disposizione il parco giochi, che sarà presto completamente rinnovato (come l’ex area bocce, al posto del quale il Comune farà sorgere una zona workout), e nella parte alta apre chiaramente il bar-ristorante gestito da Riccardo Cassiani: "Io e gli altri 7 ragazzi, insieme ai miei famigliari, ci divideremo i compiti tra bancone, cucina e tavoli.

I cancelli del parco apriranno alle 9 di ogni giorno, mentre il bar dalle 15 fino a notte. Certo è che mi piacerebbe molto riuscire a tenere aperto anche d’inverno, ma vedremo se questo sarà realizzabile".

Riccardo Pugliese