Paraguay barocco E un canto libero

Musicista e musicologo, Gabriel Garrido (nella foto) ha riscoperto le musiche sacre (che fondono il barocco europeo con i suoni sudamericani) scritte nel ‘600 durante la Repubblica gesuitica del Paraguay descritta nel film "The Mission": con il suo Ensemble Elyma, le proporrà domenica 7 alle 20.30 nella chiesa di San Carlo per "L’Altro suono". Venerdì 5 e sabato 6 al Michelangelo il "Canto libero" del tributo a Battisti e Mogol. All’Hangar Rosso Tiepido, giovedì 4 omaggio a Vasco Rossi in jazz, poi nella serata di sabato 6 (con gli Amici della musica) il chitarrista Giampaolo Bandini in raffinati arrangiamenti di brani di Sting, Beatles, Queen.

Sempre sabato alle 17.30 al Teatro Tempio la Gmi con l’Ensemble Forma Libera in musiche di Lemaître e Giacometti.