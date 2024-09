Paralimpiadi gialloblù. Beggiato e Desini a caccia di medaglie : "Puntiamo in alto"

Come per le Olimpiadi, anche per le Paralimpiadi la cerimonia inaugurale si è svolta in un contesto suggestivo, quello della parata attraverso gli Champs Elysées tra l’Arco di Trionfo e Place de la Concorde. Una parata che ha visto protagonisti anche due modenesi d’adozione che proveranno a tenere alta la bandiera dell’Italia anche per una spedizione meno numerosa rispetto a quella che ha portato il record di 40 medaglie poco più di due settimane fa (141 atleti contro i 403 dei Giochi appena conclusi), ma ugualmente combattiva e vogliosa di abbattere record e arricchire il medagliere. Sono la pallavolista Sara Desini del Modena Sitting Volley e il nuotatore Luigi Beggiato del Circolo Sportivo Guardia di Finanza Modena / Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Insieme a loro nella delegazione italiana anche l’allenatore di nuoto Matteo Poli, anche lui proveniente dal Circolo modenese.

Il modenese adottivo più esperto, già alla sua seconda paralimpiade, è il veneto Luigi Beggiato: il nuotatore padrone delle corsie nello stile libero veloce classe S4 continua ormai da un lustro ad allenarsi alle Piscine Dogali grazie alle Fiamme Gialle. Nato a Monselice nel 1998, l’atleta sa già cosa vuol dire salire su un podio paralimpico, avendo vinto due argenti e un bronzo a Tokyo rispettivamente nei 100 metri stile libero S4 e nella staffetta 4x50 m stile libero e nei 50 metri stile libero sempre S4. In Francia sarà di nuovo lì, a giocarsi le medaglie nei 50, nei 100 e nei 200 stile libero S4 e ovviamente anche nelle staffette. Il suo desiderio al termine della carriera da atleta è quello di diventare giornalista sportivo per raccontare le gesta di altri come lui. Ad allenarlo Matteo Poli, originario di Correggio ma da anni anche lui trapiantato alle Dogali di Modena per far allenare in una vasca olimpionica i suoi atleti, tra cui ci sono stati anche Cecilia Camellini (2 ori, 3 argenti e 2 bronzi ai Giochi) o Kevin Casali e Tania Quaglieri. Poli vive a Modena ormai dal 2005 con la famiglia e con Beggiato, solo per richiamare i risultati più recenti, ha vinto il bronzo agli scorsi Europei di Funchal dove si sono presi la scena i suoi Giulia Ghiretti (parmense che a Parigi vuole recitare un ruolo importante) e Antonio Fantin.

L’altra modenese d’adozione (è nata a Olbia, in Sardegna, si è trasferita sotto la Ghirlandina per praticare sport), gioca tra le file del Modena Sitting Volley: è Sara Desini, colonna portante della Nazionale che ha vinto l’Europeo 2023 e che vuole provare a emulare le gesta delle ragazze allenate da Julio Velasco, oro in Francia soltanto 17 giorni fa. La schiacciatrice gialloblù classe 1998, che gioca nel ruolo di opposta, avrà questo calendario: l’esordio è fissato per il 30 agosto quando, alle ore 20, la squadra azzurra scenderà in campo alla North Paris Arena per affrontare le padrone di casa della Francia. Poi, il 1° settembre, alle ore 14, sarà la volta della sfida alla Cina; infine, nell’ultima gara della Pool A, le campionesse europee 2023 se la giocheranno martedì 3 settembre alle ore 14 contro le campionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti. L’Italia ha già sostenuto in quel di Parigi allenamenti congiunti con Canada e Brasile e vuole assolutamente arrivare alla seconda settimana di gare. "È la competizione più importante a cui abbiamo mai partecipato – racconta Desini – in questi anni ci siamo allenate per arrivare pronte e quindi c’è massima attenzione per restare focalizzate sull’obiettivo da raggiungere e per affrontare al meglio ogni singolo avversario. Vogliamo andare lì e giocare bene, cercando di arrivare il più in alto possibile".