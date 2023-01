Parapiglia in discoteca, un giovane: "Picchiato da quattro buttafuori"

di Valentina Reggiani

"Ero uscito per divertirmi insieme ai miei amici. Uno di questi, durante la serata in discoteca ha avuto un banale diverbio con un altro ragazzo ma gli operatori della sicurezza se la sono presi con noi. Mi hanno aggredito senza motivo e buttato giù da una scala". E’ questa la pesante denuncia di un ragazzo di 21 anni, residente in città nei confronti dei buttafuori di un locale di Bologna. La vicenda sarebbe avvenuta venerdì notte e il ragazzo, una volta rientrato a Modena si è visto costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. Ieri mattina il giovane è stato dimesso dall’ospedale con tre giorni di prognosi a causa di un trauma policontusivo. Il padre, appartenente alle forze dell’ordine sottolinea come si sia trattato di una violenza gratuita non accettabile. "Mio figlio è finito in ospedale con una botta in testa. Se me lo avessero ammazzato? - afferma – sporgerò denuncia nelle sedi opportune perchè pretendo che sia fatta chiarezza su quanto accaduto".

I responsabili del locale, però, negano l’accaduto raccontando una versione dei fatti diametralmente opposta. "C’è stata una scaramuccia tra giovani – afferma il gestore – il ragazzo era alterato, da ciò che mi hanno riferito. Per questo motivo è stato accompagnato all’esterno del locale dagli addetti alla sicurezza . Una volta accompagnato al guardaroba lui si sarebbe scagliato per primo contro di loro e sarebbe caduto da solo, sbucciandosi un gomito. E’ stato comunque invitato dalla polizia, intervenuta sul posto, a sporgere denuncia".

Ma il giovane racconta tutta un’altra storia. "Sono stato aggredito dagli addetti alla sicurezza senza motivo - afferma – Un mio amico aveva discusso con un altro ragazzo e mentre ci spiegava le circostanze del litigio, il giovane è tornato con uno degli addetti alla sicurezza, accusandoci di averlo picchiato. Il mio amico a quel punto è stato preso a schiaffi sia dal ragazzo in questione – sottolinea ancora – sia dall’addetto alla sicurezza. Noi a quel punto lo abbiamo seguito verso l’uscita del locale per capire cosa fosse accaduto ma ci hanno spiegato che, se fossimo usciti, non ci avrebbero più fatti rientrare. Quando il nostro amico è tornato al tavolo – spiega ancora il 21enne - ci ha fatto presente di essere stato picchiato dagli addetti alla sicurezza. Mi sono preso la briga io di capire il perchè di quel comportamento. E’ arrivato però un secondo buttafuori che mi ha dato delle manate sul petto, dicendomi di non fare il furbo. Ho cercato di fargli capire che quello non era il modo di comportarsi. A quel punto è arrivato il referente della sicurezza, vestito in modo diverso rispetto agli altri che mi ha chiesto scusa. Mi hanno invitato ad uscire e sono andato a prendere la giacca - continua - ma quando ho afferrato il telefono forse hanno pensato che volessi riprenderli. Mi hanno messo il braccio attorno al collo. Poi sono stato spinto giù dalle scale e quando mi sono rialzato me li sono trovati tutti e quattro addosso. Mi hanno portato fuori a forza, continuando a mettermi le mani addosso. A quel punto ho chiamato la polizia ma nel frattempo gli addetti alla sicurezza se ne erano già andati". Il giovane si è quindi diretto in ospedale a Baggiovara dove è stato trattenuto fino a ieri pomeriggio dopo essere stato sottoposto alle cure del caso.

Il genitore annuncia che nelle prossime ore si recherà a sporgere denuncia per far luce sull’accaduto.