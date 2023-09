Parata di campioni del ciclismo in piazza Martiri per la partenza del nuovo Giro dell’Emilia

Ancora una volta Carpi si appresta a diventare il centro della scena ciclistica internazionale. Accadrà sabato 30 settembre quando, da piazza dei Martiri, prenderanno il via la 106ª edizione del ‘Giro dell’Emilia’ e la 10ª edizione del ‘Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite’. E’ il secondo anno consecutivo che Carpi ospita la partenza delle due manifestazioni vinte nel 2022 rispettivamente da Enric Mas ed Elisa Longo Borghini. Ieri mattina la presentazione ufficiale con il sindaco Alberto Bellelli, l’assessore allo Sport Andrea Artioli, patron Adriano Amici presidente di GS Emilia, il presidente di APT Emilia Romagna Davide Cassani e il commissario straordinario della Lega Ciclismo Professionistico Cesare Di Cintio. "E’ una straordinaria vetrina per Carpi – afferma il sindaco Bellelli -. Siamo orgogliosi di poter rivivere queste emozioni, l’invito è quello di venire in piazza per partecipare a questa festa di sport. Per tutti gli altri ci sarà la possibilità di seguire la corsa in tv con tre ore di diretta e immagini trasmesse in oltre 200 paesi nel mondo".

"Anche quest’anno - aggiunge l’assessore Artioli - avremo il piacere di ospitare alla partenza le squadre delle società ciclistiche dilettantistiche giovanili del nostro territorio: San Marinese, Novese e Sozzigalli. Riuscire ad avere qui a Carpi il Giro dell’Emilia è frutto di un lavoro di squadra e ci tengo a sottolineare la disponibilità e collaborazione degli ambulanti del mercato locale e le loro associazioni di categoria per lo spostamento dei banchi". Sono attesi a Carpi grandi nomi del ciclismo mondiale. In campo maschile spiccano gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic (vincitore del Giro d’Italia 2023), i gemelli britannici Adam e Simon Yates, l’ecuadoregno Richard Carapaz, lo spagnolo Enric Mas, il due volte campione del mondo Julian Alaphilippe e una folta rappresentanza italiana guidata dal campione nazionale Simone Velasco.