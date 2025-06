"Parcheggi a basso costo per rilanciare il commercio"

Cosa serve per rilanciare il centro storico? Il presidente di Asppi Modena (associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari), Francesco Lamandini ha offerto il suo punto di vista. "Tra le cause della chiusura di tante attività commerciali – ha rilevato tra l’altro Lamandini – ci sono i cambiamenti delle scelte dei consumatori, il commercio elettronico, la concorrenza di grandi centri commerciali e dei negozi specializzati.

Vignola, però, ha ancora una distanza dai grandi attrattori che, benché ridotta, è ancora significativa, ma comunque occorre rendere il centro maggiormente attrattivo. Il Comune deve valorizzare questi spazi, mettendo in campo politiche urbanistiche, di viabilità e di arredo urbano che rendano competitive queste aree rispetto ad altre offerte. I centri storici dovrebbero essere non solo affascinanti ma anche accoglienti e sicuri. Inoltre, non offrire parcheggi pubblici a bassi costi, vicini e sicuri, significa di fatto favorire tutto il commercio che offre invece questo servizio. Per questo è vitale che rimanga operativo il parcheggio dell’ex mercato.

È necessario avere strade, portici e marciapiedi illuminati e puliti, oltre alla presenza di forze dell’ordine o servizi di vigilanza. Come dovrebbe essere favorita l’abitabilità del centro storico. Di fatto occorrerebbe un city manager con relativa squadra. Asppi è disponibile a tutti i confronti e a tutte le collaborazioni".

m.ped.