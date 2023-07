Parcheggi all’ex Amcm Opposizioni all’attacco "Attività penalizzate da costi, disagi e caos"

"Non c’è nulla di nuovo sotto al sole: l’amministrazione comunale ha scelto senza alcun confronto di penalizzare cittadini e commercianti e di premiare invece Modena Parcheggi e Coop, prendendo accordi incomprensibili nel metodo e nel merito". Non usa giri di parole Piergiulio Giacobazzi, consigliere capogruppo Forza Italia Modena, e va dritto al nocciolo della questione, elencando tutti i ’nodi’ che il consigliere vede nella scelta dell’amministrazione: come già annunciato, infatti, sarà Modena Parcheggi spa a gestire la sosta nel parcheggio seminterrato e a raso al Parco della Creatività, l’area dell’ex Amcm dove sono in corso i lavori di rigenerazione. Inoltre, negli stalli di sosta a raso nella zona, avranno possibilità di accedere con abbonamento solo i residenti della stessa zona ex Amcm, ma non potranno parcheggiare i sottoscrittori di abbonamento in quanto lavoratori del centro storico. E nell’area seminterrata sarà invece esclusa la possibilità di forme di abbonamento. Mentre Coop conterà nella struttura 112 posti auto pertinenziali al supermercato che troverà sede all’ex Filovia.

Una "rivoluzione parcheggi", insomma, che ha già tempestivamente scatenato le prime reazioni. "Non si capiscono le ragioni per le quali la giunta abbia scelto di trasformare a pagamento tutti i parcheggi disponibili in un’area che rappresentava un servizio per chi vive e lavora in centro storico, affidarli totalmente in gestione a Modena parcheggi e accordandosi poi con Coop per aprire ad una gestione privata nell’utilizzo di spazi sosta pubblici – prosegue Giacobazzi – Ancora una volta due pesi e due misure nei confronti del commercio del centro storico? Pare proprio di si, visto che allo stato attuale l’unica formula per non pagare o pagare meno il parcheggio in un area che era gratuita sarà in futuro quella di fare spesa nel supermercato a marchio". Non è finita. "Senza considerare il danno e la beffa legati al fatto che sulla base dell’accordo preso con Modena Parcheggi il Comune di Modena continuerà a pagare una parte consistente per la gestione annuale delle aree, e compensando addirittura dei mancati introiti la stessa società per il fatto che per un altro periodo di tempo i parcheggi non genereranno profitti – continua –. Chiediamo che sindaco e giunta vengano in Consiglio a spiegare i termini, le ragioni e la sostenibilità economica di una scelta che così penalizzerà doppiamente, sia in termini di servizi offerti sia in termini di risorse pubbliche, i cittadini ed i commercianti del centro storico che vedranno aprire tra poco un supermercato che godrà, grazie alla giunta, di condizioni agevolate di cui nessun commerciante della zona potrà godere". Anche il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Ferdinando Pulitanò, critica la decisione dell’amministrazione.

"A seguito della riqualificazione dell’ex Amcm, che era rimasto l’ultimo parcheggio gratuito alle porte del centro – spiega Pulitanò – ora tutti i parcheggi sono ‘magicamente’ diventati a pagamento. Si parla di 248 posti auto nel seminterrato che bisognerà pagare 24 ore su 24 con tariffe da pieno centro storico, a cui si aggiungono 105 parcheggi a raso con una tariffa uguale a quella dei margini esterni, ossia 0,70 euro all’ora, quando, fino al 2017 – prima che la sosta diventasse gratuita – con due euro si poteva parcheggiare l’auto per l’intera giornata". E aggiunge: "L’aumento delle tariffe dei parcheggi, i rimborsi per 400 mila euro a titolo di ristoro a causa del Covid sono le ultime regalie del Pd a Modena Parcheggi: ora assistiamo all’ennesima concessione intollerabile. Troviamo incredibile la scelta dell’Amministrazione con buona pace di chi - specialmente i commercianti - sperava di poter mantenere un parcheggio gratuito vicino al centro". "è difficile – conclude – non pensare che la volontà ormai chiara in questa città sia che per fare la spesa senza pagare il parcheggio si sia sostanzialmente costretti ad andare in un centro commerciale, ed è probabilmente per questo che la Giunta ha autorizzato l’apertura di un nuovo punto vendita Coop nell’area. La classica ciliegina sulla torta".