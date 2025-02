Parcheggi e nuove tariffe Ztl: "Bene l’area di sosta estesa. Ci adegueremo agli aumenti"

I residenti del centro sembrano aver ’digerito’ senza troppe polemiche le nuove tariffe Ztl verde. Un aumento contenuto, con un costo che passa da 60 a 64 euro all’anno per chi vorrà parcheggiare in centro, e una vera e propria novità, al prezzo di 79 euro, per gli abbonamenti ’plus’, che ampliano l’area dove è possibile parcheggiare (compresi i viali e anche l’ex Amcm).

"Sono crescite che si stanno registrando un po’ in tutto. Ma devo dire che non è un aumento che mi spaventa molto – dice Emma Tibis –. Ci accodiamo a quella che è la tendenza".

Una crescita che sembra già essere stata accolta dai residenti, che, un po’ controvoglia, si preparano a pagare in più il servizio.

"Sono disposto a farlo soltanto perché è un sistema che mi dà delle comodità – racconta Gianluca Troiano –. Girare in centro per un parcheggio è molto scomodo". Della stessa opinione anche Mariella Fregni, cittadina modenese che commenta: "Ho ricevuto la segnalazione del rincaro dal Comune, così mi sono informata. Devo dire che sono disposta a pagare di più principalmente perché in centro i posti sono davvero limitatissimi. Per cui, tornare a casa in serata ti obbliga a sperare di parcheggiare. Con l’abbonamento ’plus’, quello appena introdotto dal Comune, posso parcheggiare anche nelle aree immediatamente vicine al centro, cosa che mi capita spesso. La sera si fa molta fatica a parcheggiare, e quindi spesso sono portata a parcheggiare sui viali. Se si torna a casa dopo le 20 si fa fatica anche sui viali, e quindi capita di uscire dal centro storico e andare sui ’margini interni’ o sui ’margini esterni’. Avrei preferito che non ci fosse stato l’aumento, certo, ma 19 euro in più in un anno sono una cifra che si può ancora sostenere".

L’abbonamento ’plus’ prevede una tariffa speciale, di 79 euro, per poter parcheggiare anche nelle zone vicine al centro, ovvero i viali, i ’margini interni’ e ’margini esterni’ e, in via sperimentale, anche al parcheggio del Parco della Creatività. Invece, con l’abbonamento base da 64 euro si potrà lasciare l’auto solo all’interno del centro storico e non più sui viali e sui ’margini interni’, come avviene ora.

"Ho due auto e un garage– commenta Maurizio Montorsi – ma una è elettrica. Per cui pago un abbonamento, fino ad ora costato 60 euro annui. Ovviamente ci adegueremo all’aumento, anche perché non si può evitare".

Ottavia Firmani