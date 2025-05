Parcheggi ristretti: “Multato perché l’auto è troppo grande”

Modena, 1 maggio 2025 – Dopo una prima disavventura, in cui sostanzialmente la sua auto era rimasta ‘incastrata’ tra un albero e un secondo mezzo parcheggiato, aveva deciso di usufruire di un po’ di spazio in più. Subito, però, si era visto recapitare una sanzione per sosta al di fuori degli spazi consentiti.

Secondo il Comune, in sostanza, la sua auto era troppo grande per essere posteggiata lungo Corso Canalgrande, nel lato in cui le strisce blu sono ‘disegnate’ tra gli alberi. A quel punto ha presentato ricorso al giudice di pace, ritenendo la motivazione addotta assunta e ieri il giudice gli ha dato ragione.

A portare all’attenzione la vicenda è lo stesso protagonista, Emilio Ippoliti, coordinatore di Sicuritalia e che da tempo si occupa della sicurezza del Tribunale di Modena. Ippoliti fa presente come parcheggiare lungo il corso sia davvero un’impresa ardua, essendo gli spazi tra gli alberi davvero stretti per ‘ospitare’ due vetture. L’udienza dinanzi al giudice di pace si è svolta appunto ieri mattina.

“Mi accusavano di aver occupato due stalli: lo avevo fatto, si – sottolinea mostrando la foto –, ma l’albero impediva il parcheggio perfetto. Il giudice di Pace ha letto le motivazioni del Comune – continua – che sosteneva che avendo io un’auto di grandi dimensioni, una jeep, non avrei dovuto parcheggiare in quegli stalli, essendo riservati ad auto di piccole dimensioni”.

Quindi secondo il Comune “il verbale era ‘veritiero’, essendo io al di fuori dello stallo. Io però al giudice ho mostrato un’altra foto dove la mia auto stava perfettamente nello ‘spazio’, non essendo di grandi dimensioni ma quando sono tornato a prendere la vettura, ce n’era un’altra parcheggiata sempre perfettamente accanto alla mia che però mi impediva fisicamente di rientrare nel mio veicolo”.

Da una parte c’era l’albero – spiega – , dall’altra la vettura posteggiata. Impossibile quindi uscire o entrare dalla portiera.

“Chiamando la polizia locale, mi avevano risposto che non potevano fare nulla avendo entrambi pagato correttamente la sosta ed io mi ero visto costretto ad entrare dal baule”.

Non solo: Ippoliti ha mostrato al giudice come, in realtà, in quegli spazi quotidianamente vengano posteggiate auto ben più ingombranti della sua. Alla fine della procedura legale, il giudice di pace ha accolto il suo ricorso, annullando la sanzione in questione e dando ragione a Ippoliti che, con tenacia, ha lottato per affermare i propri diritti in una situazione che ha messo in luce le problematiche di parcheggio in una zona particolarmente difficile.