"Parcheggi selvaggi fuori dalle Carducci"

Non solo quella attorno al polo scolastico di via Nievo, oggetto di infinito dibattito e di doglianze assai diffuse. C’è un’altra situazione viaria critica a Sassuolo, e segnatamente quella circostante la scuole elementare ‘Carducci’, in zona Pontenuovo. Oggetto, peraltro, di un’interrogazione del consigliere della Lega Giuseppe Vandelli che ha chiesto conto all’Amministrazione della situazione. Evidenziando come ‘il ritiro degli studenti è consentito solo al di fuori dell’area cortiliva interna negli orari di inizio e fine lezioni genera un forte afflusso di persone nell’area antistante la cancellata di ingresso, che ostacola il transito dei veicoli’.

La congestione della viabilità, peraltro, si ripercuote anche sui residenti ‘che - aggiunge Vandelli – sono impossibilitati, in quegli orari, a raggiungere o lasciare le proprie abitazioni’ ed i disagi, tuttavia, non si limitano alle circostanze messe in evidenza. Inevitabilmente legati, scrive ancora il consigliere leghista, ‘anche a una grande quantità di veicoli parcheggiati impropriamente, come nella zona riservata agli autobus o all’interno della rotatoria’.

Un problema di ‘convivenza’, insomma, tra la scuola e il quartiere, già oggetto di diverse segnalazioni all’URP, ma anche e soprattutto, conclude Vandelli ‘di sicurezza delle persone, i bambini in primis, che insistono sull’area’.

Una criticità ‘storica’, l’ha definita l’assessore alla Viabilità David Zilioli rispondendo a Vandelli, parlando di situazione ‘già attenzionata’ da parte dei tecnici del Comune, stanti condizioni di insicurezza che Zilioli dice di avere ben presente, anche a causa di una viabilità non in grado di ‘assobire’ il flusso dei veicoli che inisistono nella zona. "Abbiamo già effettuato diversi sopralluoghi – ha detto Zilioli - per analizzare la situazione e ne programmeremo ulteriori, con particolare attenzione alle soluzioni che possano garantire un’accessibilità sicura per i bambini e per tutte le persone che frequentano gli spazi antistanti il plesso scolatico. Le nostre valutazioni partiranno dalle esigenze di sicurezza dei pedoni e dall’eventuale miglioramento e ottimizzazione della gestione degli accessi". Ad avviso di Zilioli emerge "la enorme predominanza di accompagnamenti singoli in auto, quasi sempre con un solo bambino a bordo, anziché l’utilizzo di soluzioni più sostenibili come il car pooling o la mobilità sostenibile. Riteniamo che sia quindi necessario, oltre agli interventi fisici sulla viabilità, avviare anche un percorso di sensibilizzazione e formazione con le famiglie e la scuola".

Stefano Fogliani